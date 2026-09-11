Alsancak’ta gece denetimi

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alsancak bölgesinde gerçekleştirdikleri ruhsat ve kaldırım işgali denetiminde yaya geçişini engelleyen, izinsiz işgal yapan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Öte yandan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğinde, canlı müzik faaliyetinde bulunan veya müzik yayını yapan işletmeler de denetlendi.

Denetim kapsamında canlı yayın ruhsatı olmadığı halde müzik performansında bulunan iş yerlerine de ceza kesildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kural ve yönetmeliklere uyan, yaya güvenliğini tehlikeye atmayan esnafa teşekkür ederek, “Konak’ta, ‘Kaldırımlar yayalarındır’ diyerek denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha düzenli ve huzurlu bir Konak için gece gündüz sahada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.