Ataol Behramoğlu için Foça’da “Onur Gecesi” düzenlendi

Cumhuriyet gazetesi yazarlarında şair ve yazar Ataol Behramoğlu onuruna İzmir’in Foça ilçesinde “Onur gecesi” düzenlendi. Gramofon Cafe’de gerçekleştirilen geceye şair ve yazar Hidayet Karakuş’un Behramoğlu’nun 67 yıllık şiir yolculuğunu ele aldığı söyleşiyle başladı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da katıldığı programda sanatçılar Haluk Çetin, Mehtap Meral ve Erhan Doğan, programda Behramoğlu’nun şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi. Yılmaz Mızrak, Hülya İşbilir Behramoğlu, Meftun Yetiş ve “Şafak Türküsü” şiiriyle tanınan Nevzat Çelik de Behramoğlu’nun şiirlerinden örnekler okudu.

Behramoğlu’nun, 2 Temmuz 1993’teki Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok’a ithaf ettiği ve Zülfü Livaneli tarafından bestelenen “Bu Yangın Yerinde” adlı eserin Haluk Çetin tarafından seslendirilmesi, Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Müzisyen Erdal Akkaya da sazı ve türküleriyle etkinliğe katıldı.

FIÇI: AYNI KENTTE YAŞAMAK BÜYÜK GURUR

Etkinliğin ardından Foça Belediye Başkanı Fıçı, Şiirleri ve eserleriyle kuşakların duygu dünyasına dokunan, edebiyatımıza eşsiz katkılar sunan Ataol Behramoğlu ile aynı kentte yaşamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sanatın, edebiyatın ve dostluğun bir araya geldiği bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor; kıymetli şairimiz Ataol Behramoğlu’na sağlıklı, güzel ve sanatla dolu yıllar diliyorum” dedi.

Etkinlik, Behramoğlu’nun okurları için kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.