Ataol Behramoğlu Kuşadası’nda okurlarıyla buluştu

Türk edebiyatının ve aydınlanma mücadelesinin usta kalemi, gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, Kuşadası’nda düzenlenen anlamlı gecede şiir sevdalılarıyla bir araya geldi.

Tarihi kent merkezinde yer alan Villa Konak Hotel’in bahçesinde, kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen buluşma edebiyat coşkusuna sahne oldu. Açılış konuşmasının ardından usta yazarımızın yaşamını ve mücadelesini anlatan kısa belgesel gösterimi yapıldı.

ŞİİRLER VE BESTELER YÜKSELDİ

Gecede usta şairin eserleri dostlarının sesinde yeniden hayat buldu. Hülya Behramoğlu, Meftun Yetiş ve Başar Yaltı’nın okuduğu dizeler dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Düş Gezginleri grubunun kurucusu, bestekâr Erhan Doğan ile Kuşadası'ndan sanatçı Gülhan Tabak ise Behramoğlu’nun unutulmaz şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.

İşletmeci Murat Saraç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide yazarımız Ataol Behramoğlu; şiir, yaşam, siyaset, toplumsal mücadele ve anılarına dair samimi değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede okurları için kitaplarını imzalayan usta yazarımız, her zaman olduğu gibi yarınlara dair umut ve direnç mesajları verdi.

KÜLTÜREL YAŞAMA KATKI SÜRECEK

Villa Konak Hotel adına konuşan Murat Saraç, Kuşadası’nın kültürel yaşamına katkı sunmaktan onur duyduklarını belirterek önümüzdeki sezondan itibaren düzenli kültür-sanat etkinlikleriyle değerli isimleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Gecenin sonunda yazarımıza, ressam Murat Patur tarafından hazırlanan ve üzerinde "Bir ömür boyu aradığımı bulduğumda, / Oturup ağlayacağım bir deniz kıyısında" dizelerinin yer aldığı özel bir kaligrafi çalışması takdim edildi.