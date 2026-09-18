Avrupa Miras Günleri İzmir’de ikinci kez düzenlenecek

Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC) tarafından düzenlenen 5. Avrupa Miras Günleri’nin İzmir programı, 19-20 Eylül’de gerçekleştirilecek. Kentte geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, İzmir’in tarihi ve kültürel mirasının farklı yönleriyle tanıtılması amacıyla rehberli turlar, sergi gezileri, atölyeler, film gösterimleri ve sunumlar yapılacak.

Institut français Türkiye koordinasyonunda hazırlanan programa İzmir Fransa Fahri Konsolosluğu, Arkas Sanat Bornova, Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Arkas Sanat Göztepe, Goethe-Institut İzmir, İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği, İzmir Musevi Cemaati Vakfı ve BAYETAV katkı sunacak.

TARİHİ MİRASLAR GEZİLECEK

Program kapsamında Arkas Sanat Bornova’daki Mattheys Köşkü, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ile Arkas Sanat Göztepe’deki Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü’nde rehberli turlar düzenlenecek. Fransa Fahri Konsolosluğunun tarihi binası da ziyaretçilere açılacak.

Casa Italia’da Levanten Mahallesi’nin ve binanın okul olarak kullanıldığı dönemden bugüne uzanan geçmişi anlatılacak. İzmir’in Yahudi mirasına ilişkin sunumun ardından Kemeraltı’ndaki üç sinagogu kapsayan rehberli tur gerçekleştirilecek.

“WİLLKOMMEN İN DEUTSCHLAND” FİLM GÖSTERİMİ YAPILACAK

BAYETAV’da Serkan Turgut’un katılımıyla “İzmir’de Levanten Olmak ve Çok Kimlikliliğe Övgü” başlıklı sunum ve sergi turu yapılacak. Goethe-Institut İzmir’de ise “Yaşayan Kütüphane” etkinliğinin yanı sıra “twoforone” sergisine eşlik eden fotoğraf atölyesi ve sergi ziyareti ile “Almanya - Willkommen in Deutschland” filminin gösterimi gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerin kontenjanları sınırlı tutulacak. Kayıtlar, Avrupa Miras Günleri’nin internet sitesinde oluşturulacak kullanıcı hesabı üzerinden “ilk gelen alır” esasına göre yapılacak. Avrupa Konseyi tarafından 1985’te başlatılan ve 1999’da Avrupa Birliği’nin katılımıyla kapsamı genişletilen Avrupa Miras Günleri, Avrupa Kültür Sözleşmesi’ne taraf 50’den fazla ülkede düzenleniyor.