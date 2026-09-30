Avukat Özkan Yücel adına dernek kuruldu

Geçen haziran ayında yaşamını yitiren, hukukun üstünlüğü ve insan hakları savunuculuğuyla tanınan İzmir Barosu'nun eski başkanlarından avukat Özkan Yücel'in mücadelesi, meslektaşları tarafından kurumsal bir yapıya kavuşturuldu. Yücel’in anısını yaşatmak ve onun uğruna ömrünü adadığı "demokratik, laik bir hukuk devleti" idealini geleceğe taşımak amacıyla "Av. Özkan Yücel Hukuk Araştırmaları ve İnsan Hakları Derneği" kuruldu.

Derneğin kuruluşuna ilişkin yapılan açıklamada, hayatını adalete adayan Yücel'in şahsi emeğinin artık ortak bir mücadelenin çatısı haline getirildiği vurgulandı. Kurucu üyeler, derneğin temel hedefinin hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi merkeze alan bilimsel araştırmalar yürütmek, genç hukukçuları desteklemek ve toplumsal hukuk bilincini güçlendirmek olduğunu belirtti. Derneğin tüzüğünde yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstereceği, başta yaşam ve adil yargılanma hakkı olmak üzere tüm temel hak ihlallerinin önlenmesi için aktif bir çaba yürüteceği bildirildi. Tüzük metninde, derneğin faaliyetlerini sürdürürken insan onuruna saygı, savunma hakkının dokunulmazlığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşitlik gibi evrensel ilkelere sarsılmaz bir bağlılık göstereceği ifade edildi.

Ayrıca, maddi olanaksızlıklar içindeki yurttaşların adalete erişiminin güçlendirilmesi ve genç hukukçuların eğitim yoluyla desteklenmesi de derneğin temel öncelikleri arasında olduğu vurgulandı. Bütüncül bir hak anlayışıyla çevrenin korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve hayvan haklarının güvence altına alınmasına yönelik çalışmalar da doğrudan insan hakları mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak tüzükte yer aldı. Açıklamanın sonunda, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzen için aynı idealleri paylaşan hukukçuların dayanışmasının önemine dikkat çekilerek, "Hukukun ve insan haklarının savunusuna gönül veren tüm meslektaşlarımızı, bu mücadelenin parçası olmaya çağırıyoruz" denildi. Özkan Yücel'in mirasının, ortak dayanışma ve akılla hep birlikte yaşatılacağının altı çizildi.