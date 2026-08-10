Aydın Erten, 12 Eylül’ün gölgesinden halkın hafızasına uzanan mücadelesiyle anılıyor

Gültepe’de halkla iç içe belediyecilik anlayışının simge isimlerinden Aydın Erten, yarın düzenlenecek etkinliklerle bir kez daha anılacak. 1973 yılında CHP’den Gültepe Belediye Başkanı seçilen ve iki dönem bu görevi sürdüren Aydın Erten, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından görevinden uzaklaştırıldı. Darbe sonrasında gözaltına alınan ve işkence gören Erten, yaşadığı tüm baskılara rağmen toplumcu belediyecilik anlayışı ve Gültepe halkıyla kurduğu güçlü bağla hafızalarda yer aldı. Türkiye’de Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri ile birlikte toplumcu belediyeciliğin öncü isimleri arasında gösterilen Aydın Erten, yıllar sonra da Gültepe’nin sokaklarında ve halkın hafızasında yaşamaya devam ediyor.

AYDIN ERTEN’İN MİRASI KONUŞULACAK

Konak Belediyesi’nin katkılarıyla yarın saat 11.00 de Gültepe Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle başlayacak anma kapsamında saat 13.00’te de Konak Belediyesi Toros Kültür Merkezi’nde Aydın Erten’in belediyecilik anlayışının ve mücadelesinin ele alınacağı kapsamlı bir panel yapılacak.

Panelde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Gültepe Kentsel Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Turgay Gürpınar ve araştırmacı Uğur Üler konuşacak. Panelin moderatörlüğünü İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç yapacak. Aydın Erten’in Gültepe’de bıraktığı izler, toplumcu belediyecilik anlayışı, 12 Eylül döneminde yaşadıkları ve günümüz belediyeciliğine bıraktığı miras panelde farklı yönleriyle değerlendirilecek.

GÜLTEPE’DE GECE KONSERLE SÜRECEK

Aydın Erten anısına düzenlenen etkinlikler akşam saatlerinde de devam edecek. Saat 20.00’de Gültepe Son Durak Heykeli’nde gerçekleştirilecek açık hava konserinde Grup Geniş Merdiven sahne alacak. Gültepe Kentsel Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerle, Aydın Erten’in yalnızca bir belediye başkanı değil, halkla birlikte üretmenin ve toplumcu belediyeciliğin simge isimlerinden biri olarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştiren Gültepe Kentsel Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Yılmaz, tüm yurttaşları anma programına davet etti. Yılmaz, “Aydın Erten’i, onun halktan yana belediyecilik anlayışını ve Gültepe’ye bıraktığı mirası yaşatmak için tüm halkımızı yarınki etkinliklere bekliyoruz” dedi.