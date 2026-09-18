Aydın'ın ilk oyuncak müzesi, Kuşadası'nda kapılarını açtı

Kuşadası Belediyesi, kente Yıldırım Caddesi’nde yeni bir müze daha kazandırdı. Aynı zamanda Aydın’ın ilk oyuncak müzesi olan Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi törenle hizmete açıldı. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müzede sergilenen oyuncakların sahibi koleksiyoncu Ayla Adanalı, Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ve çok sayıda davetli katıldı.

"MÜZECİLİK FAALİYETLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Keklik, "Kentimizin ekonomisi turizme dayanıyor. Kentimize her yıl 2 milyona yakın yerli ve yabancı turist geliyor. Tabi turist geldiğinde gezebileceği yerlerin olmasını ister. Bu nedenle kentimizde farklı turistik rotaların oluşturulması çok büyük önem taşıyor. Burada da müzecilik faaliyetleri ön plana çıkıyor. Kuşadası’ndaki değerli müzelerimize bir yenisi daha eklendiği için çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCAK MÜZESİ ÇOCUKLUĞUMUZA AÇILAN BİR KAPIDIR"

Koleksiyoncu Ayla Adanalı ise "Bu müze çocukluğumuzun en güzel anılarını yaşatacak olan bir yer. Oyuncak müzeleri çocuklarla büyüklerin aynı vitrinin önünde buluştuğu, farklı kuşakların aynı oyuncak üzerinden birbirlerinin çocukluğuna dokunduğu özel bir buluşma noktasıdır. Aslında bugün burada açılan bir müzeden çok çocukluğumuza açılan bir kapı. Hepimizin hayatında üzerinden yıllar geçse de unutamadığı bir oyuncağı mutlaka vardır. Başta Başkan Ömer Günel olmak üzere Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’a ve tüm belediye personeline katkılarından dolayı minnettarım" diye konuştu.

"BAŞKAN ÖMER GÜNEL’İN VİZYONUYLA DEVAMINI GETİRECEĞİZ"

Demirtaş da "Başkan Ömer Günel’in vizyonuyla kültür rotası haline getirilen Yıldırım Caddesi’nde, Aydın’daki ilk oyuncak müzesini açmanın gururunu yaşıyoruz. Başkan Ömer Günel, bu sokakta kentimize birçok önemli kültürel rota kazandırdı. Biz de devamını getireceğiz. İçeride herkesin çocukluk döneminden bir şeyler bulacağı oyuncaklar var. Müzeyi beğeneceğinizden eminim. Kentimize hayırlı olsun" dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN OYUNCAKLAR SERGİLENİYOR

Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi’nde 18’inci yüzyılın başından bugüne kadar üretilen yaklaşık bin 500 oyuncak tematik olarak sergileniyor. Anadolu başta olmak üzere dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarına ait oyuncakların birçoğu antika olma özelliği de taşıyor. Müzede ayrıca nadir bulunan bebek evleri ve zemberekli teneke oyuncuklar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Oyuncaklar, yetişkinleri çocukluk yıllarına götürürken çocuklara da farklı dönemlerin oyuncak kültürünü tanıma fırsatı veriyor.

Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi, haftanın altı günü ziyaret edilebilecek.