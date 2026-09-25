Ayşegül Yeşilnil, Kosta Rika'da

Kosta Rika merkezli Şiddet Dolu Zamanlarda Dönüşüm Vakfı (Fundación Transformación en Tiempos Violentos) tarafından organize edilen ve uluslararası ART for CHANGE! festivalinin bir parçası olan etkinlik, 23 Eylül itibarıyla kapılarını açtı. Alajuela kentindeki Juan Santamaría Tarih ve Kültür Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı kapsamlı sergi, dört ay boyunca sanatseverlerle buluşacak ve 2027 yılının ocak ayına kadar ziyaret edilebilecek.

KIRK YILI AŞKIN SANAT KARİYERİ VE UNESCO VURGUSU

Türkiye'nin üniversite eğitimi almış ilk moda tasarımcısı unvanını da taşıyan ve yaşamını İzmir'in Urla ilçesinde sürdüren Ayşegül Yeşilnil, sergide müzik, resim ve fotoğrafı bütünleştiren çok boyutlu eserleriyle Türkiye'yi temsil ediyor. Sanat kariyeri boyunca 21 kişisel sergiye imza atan ve resmi caz performansıyla birleştiren tarzıyla öne çıkan Yeşilnil'in her iki disiplindeki çalışmaları da UNESCO tarafından tanınıyor. Eserlerinde mitoloji, balıklar, tanrıçalar, Zen felsefesi ve caz müziği gibi temaları işleyen sanatçının özgün çalışmaları aynı zamanda akademik tezlere de konu ediliyor. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (AIAP/UPSD) üyesi olan sanatçının yayımlanmış iki müzik albümü de bulunuyor.

"BARIŞ İÇİN SANAT TÜM DÜNYAYA ULAŞACAK"

Organizasyona davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşegül Yeşilnil, yaptığı yazılı açıklamada "Dünya Barışı" için sanat çatısı altında bir araya gelmenin önemine dikkati çekti. Şiddet Dolu Zamanlarda Dönüşüm Vakfı'na ve Vakıf Başkanı Juan Carlos Chavarria'ya teşekkürlerini ileten Yeşilnil, "Böylesine anlamlı bir etkinliğin parçası olmak benim için bir onur; derin bir duygu yoğunluğu içindeyim. 'Barış İçin Sanat' tüm dünyaya ulaşacak. Türkiye’den hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Yaşasın barış, yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar" diye konuştu.