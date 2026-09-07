Ayvalık’ta Feyza Hepçilingirler’e büyük vefa

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustamıza Saygı” etkinliği, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ayvalık’ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Feyza Hepçilingirler’in onuruna düzenlenen gecede, usta yazarın edebiyat yaşamı ve kente bıraktığı izler konuşuldu. Gecenin açılışında etkinliğin anlam ve önemine ilişkin bilgi verilirken, ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir konuşma yaptı. Başkan Ergin, Feyza Hepçilingirler’in Ayvalık’la çok özel bir bağı bulunduğunu belirterek, “Ayvalık’ın yetiştirdiği çok değerli bir ismi, Feyza Hepçilingirler’i kendi memleketinde, ‘Ustamıza Saygı’ diyerek anıyoruz” dedi.

Hepçilingirler’in yalnızca Ayvalıklı bir yazar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Ergin, usta yazarın yıllardır Türk edebiyatına verdiği emeğe ve Türkçenin doğru ve güzel kullanılması için yürüttüğü mücadeleye dikkat çekti.

“BİRİKİMİNİ TOPLUMA AKTARMASI ÇOK DAHA KIYMETLİ”

Bir insanın kendi alanında başarılı olmasının önemli olduğunu ancak sahip olduğu bilgi ve deneyimi topluma aktarmasının daha da değerli olduğunu ifade eden Başkan Ergin, Feyza Hepçilingirler’in bunu yıllardır başarıyla yaptığını söyledi. Ergin, “Bugün de burada onu dinlemek, yaşamını ve eserlerini konuşmak, anılarını paylaşmak bizim için büyük bir şans. Ayvalık Belediyesi olarak kentimizin yetiştirdiği değerleri unutmamaya, onları genç kuşaklarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Ergin konuşmasının sonunda Feyza Hepçilingirler’e seslenerek, “İyi ki Ayvalık’ın bir çocuğu oldunuz, iyi ki edebiyatımıza ve Türkçemize bu kadar güzel izler bıraktınız” dedi.

Etkinlik kapsamında Feyza Hepçilingirler’in yaşamını ve edebiyat serüvenini anlatan belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Ardından editör Necla Akel Feroğlu ile yazar ve editör Halil Genç, Hepçilingirler’in edebiyatçı kimliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Hepçilingirler’in eğitimci kimliğine ayrıldı. Binlerce öğrenci yetiştiren, kitaplarıyla çocuklara ve gençlere ulaşan Feyza Hepçilingirler’in eserlerinin genç kuşaklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Bu kapsamda, çocukluğunda Feyza Hepçilingirler’e kitabını imzalatan ve bugün lise öğrencisi olan Ada Akın, yazarın “Türkü Çocuk” adlı kitabından bir öykü seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca Feyza Hepçilingirler için hazırlanan özel sürpriz video gösterimi gerçekleştirildi. Gecenin sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Feyza Hepçilingirler’e “Ustamıza Saygı” plaketi takdim etti. Ayvalık’ın yetiştirdiği önemli kültür ve sanat insanlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı etkinlik, Feyza Hepçilingirler’e yönelik sevgi ve saygı mesajlarıyla sona erdi.