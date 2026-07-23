Başkan Çavuşoğlu: Denizli’nin milyonlarca yıllık hafızasına sahip çıkıyoruz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihsel ve bilimsel mirasını koruma hedefi doğrultusunda arkeolojik ve paleontolojik kazılara verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2025 ve 2026 kazı sezonlarında Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yürütülen bilimsel çalışmalara destek sağlayarak milyonlarca yıllık doğa mirasının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunuyor.

KAZI ALANINA YERİNDE İNCEME

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek’in bilimsel danışmanlığında yürütülen Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Çavuşoğlu, kazı danışmanı Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve kazı ekibi tarafından karşılandı. Sahada yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Çavuşoğlu, buluntuların gün yüzüne çıkarılma süreçleri ve fosillerin konservasyon çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

7 İLA 9 MİLYON YILLIK YAŞAM İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl öncesine (Geç Miyosen döneme) tarihlenen ve fillerin atasal formlarından üç parmaklı atlara, gergedanlardan ceylan ve kılıç dişli kedilere kadar uzanan zengin fauna çeşitliliğine sahip olan bölgede yaklaşık 5 yıldır kazıların devam ettiğini belirten Doç. Dr. Aytek, bugüne kadar 700’ün üzerinde fosile ulaştıklarını kaydetti. Bölgenin doğal korunaklı yapısı sayesinde günümüze kadar ulaşan fosillerin, bilim dünyasına kazandırılması için çalıştıklarını vurgulayan Aytek, uluslararası yayınlarla Denizli’deki bu tarihi mirası dünyaya tanıttıklarını dile getirdi. Bölgedeki kazılarda, dünya ortalamalarının çok üzerinde etçil hayvan fosiline ulaştıklarını belirten Doç. Dr. Aytek, alanın özellikle kuş fosilleri açısından çok iyi korunmuş olduğuna dikkat çekti. Çalışmaların aynı titizlikle devam ettiğini belirten Aytek, çok sayıda saygın bilim insanının bölgedeki kazı çalışmaları için Denizli’ye geleceği bilgisini de paylaştı.

“BU EŞSİZ MİRASI GELECEĞE AKTARMAK İSTİYORUZ”

İncelemelerin ardından açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’nin sadece antik kentleriyle değil, milyonlarca yıllık doğa mirasıyla da eşsiz bir coğrafya olduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’miz, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle insanlık ve doğa tarihinin en önemli merkezlerinden biridir. Burada yürütülen bilimsel çalışmalar, kentimizin milyonlarca yıl önceki ekosistemini ve biyoçeşitliliğini gözler önüne seriyor. 2025 ve 2026 kazı sezonlarında sağladığımız desteklerle bu eşsiz mirası korumak, gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe aktarmak istiyoruz. Bu özverili çalışmayı yürüten kazı başkanımıza, ekibine ve emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

10 KAZI ALANINA 9,2 MİLYON TL DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin binlerce yıllık tarihinin ve zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılarak kent turizmine kazandırılması amacıyla kent genelindeki arkeolojik ve paleontolojik çalışmalara desteğini kararlılıkla sürdürüyor. 2025 yılında imzalanan ve 2027 yılına kadar devam edecek olan 3 yıllık protokol doğrultusunda; Laodikeia, Tripolis, Kale Tabea, Kolossai ve Attouda antik kentleri ile Ekşi Höyük, Aşağıseyit Höyük, Beycesultan Höyük, Yassıhöyük ve Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi olmak üzere toplam 10 kazı alanına 2026 yılı için 9 milyon 200 bin TL’lık destek sağlandı.