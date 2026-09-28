Başkan Mutlu: Emekliler onurlu bir yaşamı hak ediyor

Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Kazım Ergün’ün de katıldığı toplantıda emeklilerle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirilen eylem sırasında bir emeklinin yaşamına son vermesinin, emeklilerin yıllardır dile getirdiği geçim sıkıntısının ulaştığı ağır boyutu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başkan Mutlu, emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşam sürme hakkına vurgu yaptı. Başkan Mutlu, “Sizlerle birlikte olmak benim için büyük onur. Ülkemizde pek çok kesim zorluklarla yaşıyor. Çocuklar, gençler, kadınlar… Ama sanıyorum son dönemde en büyük zorluğu yaşayanlar emekliler. Bizler bunun son derece farkındayız. Onurlu bir yaşamı herkes gibi emekliler de hak ediyor” diye konuştu.

“MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIM”

Emeklilerin bütün bir ömürlerini çalışarak geçirdiklerini ifade eden Başkan Mutlu, “Bütün bir ömürlerini çalışarak, bu toplumun daha iyi şartlarda gelişmesi için harcamış sizlerin, çalışma hayatından ayrıldıktan sonraki yaşamlarında aynı şekilde gösterdikleri emeklerin karşılığını alacak şekilde yaşamaları hepimizin en büyük isteği” dedi. Emeklilerin hakları için yürüttüğü mücadeleye de değinen Başkan Mutlu, “Sizlerin bu yolda verdiği bütün mücadelede yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Çok büyük emekler verdiğinizi, bütün Türkiye’de örgütlendiğinizi ve emeklilerin hakkı için elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

KONAK’TA EMEKLİLERİN SOSYAL YAŞAMINA DESTEK

Yerel yönetimlerin, çalışma hayatından ayrılan ancak kent yaşamının içinde aktif biçimde yer almaya devam etmek isteyen emekliler için önemli sorumlulukları bulunduğunu belirten Başkan Mutlu, Konak Belediyesi’nin bu anlayışla sürdürdüğü çalışmaları anlattı. Başkan Mutlu, Konak’ta hizmet veren Mutluluk Kahveleri ile emeklilerin daha ekonomik koşullarda sosyalleşebildiğini, Kemeraltı ve Kadifekale gibi kentin tarihi ve kültürel değerlerini kapsayan gezilerle de yurttaşları İzmir’in zenginlikleriyle buluşturduklarını söyledi. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve semt merkezlerinde sürdürülen hobi kurslarının yanı sıra mahallelerde, parklarda ve semt merkezlerinde düzenlenen spor aktiviteleriyle emeklilerin hem sosyalleşmesini hem de hareketli bir yaşam sürmesini desteklediklerini ifade eden Başkan Mutlu, “Konak Belediyesi, emeklilerin her zaman yanında. Bir telefon uzağınızdayız, bize her zaman önerilerinizi ve taleplerinizi iletin. Yalnız değilsiniz, sizlerle yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ZEKERİYA BEYPINAR YENİDEN BAŞKAN

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Zekeriya Beypınar, Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Başkan Mutlu, Beypınar ve yönetimine yeni dönemde başarılar dilerken, emeklilerin hak ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.