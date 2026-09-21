Başkan Mutlu, gençlerle yapay zeka atölyesinde buluştu

Konak Belediyesi, gençlerin dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yapay zeka teknolojilerini günlük yaşamdan eğitim süreçlerine kadar farklı alanlarda etkin ve verimli biçimde kullanabilmeleri amacıyla Yapay Zeka Atölyesi düzenledi. Kreatif Direktör Furkan Çakmak’ın yürütücülüğünde Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde bulunan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyede gençler, yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak tanıma, içerik üretme, araştırma yapma, metin ve belge analizi gerçekleştirme gibi farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buldu. Atölyede ayrıca yapay zekadan eğitim ve günlük yaşamda daha doğru, yaratıcı ve verimli şekilde yararlanmanın yöntemleri ele alındı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da atölyeyi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Atölye kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi alan Başkan Mutlu, gençlerle yapay zeka teknolojilerinin sunduğu olanaklar üzerine sohbet etti.

“GENÇLİK MERKEZLERİMİZ KENDİNİZİ GELİŞTİRİP ÜRETEBİLECEĞİNİZ ALANLAR”

Yapay zekanın hayatın her alanında giderek daha fazla yer aldığını belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, gençlerin bu dönüşümü yakından takip etmesinin önemine dikkati çekti. Konak Belediyesi olarak gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, yeni teknolojileri deneyimleyebilecekleri ve üretebilecekleri alanlar yaratmaya devam ettiklerini ifade eden Mutlu, “Yapay zeka artık hayatımızın önemli bir parçası. Gençlerimizin bu teknolojiyi doğru ve bilinçli biçimde kullanmasını, sadece tüketen değil aynı zamanda üreten tarafta olmasını önemsiyoruz. Gençlik Merkezlerimiz de bu anlayışla, gençlerin buluştuğu, öğrendiği, kendini geliştirdiği ve yeni fikirler ürettiği yaşayan alanlar olarak hizmet veriyor” dedi.