Başkan Mutlu: Göreve geldiğimizden beri 15 bin metrekare yeni yeşil alan açtık

Konak Belediyesi’nin, Yenişehir Mahallesi’nde yapımını tamamladığı, kente nefes aldıracak 6 bin metrekarelik yeni parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parkın yanı sıra yeni bir yolun da oluşturulduğu alanın açılış törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Genel Müdür Yardımcısı Fulya Erdemil, Yeni Parti İzmir İl Yönetimi, Konak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy, Yeni Parti Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ve yönetimi, Yeni Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay, CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Kent Konseyi Temsilcileri, Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninin kurdele kesimi sırasında, parkı görmeye gelen çocuklar da sahneye çıkarak cıvıl cıvıl bir görüntü oluşturdular.

BAŞKAN MUTLU: YARATABİLDİĞİMİZ HER PARK, HER YEŞİL ALAN BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Parkın açılış töreninde konuşmasını gerçekleştiren Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yeni Kent Merkezinde yer alan ancak tüm şehrin yararlanabileceği parkla birlikte Konak’a toplam 15 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarına dikkat çekti. Başkan Mutlu, oluşturdukları her yeşil alanın çok kıymetli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Bugün, Konak’ın yeni bir dönüşüm alanı olan Yeni Kent Merkezindeyiz. Düzenleme Ortaklık Payından geçen 6 bin metrekarelik bu alanı uzun zamandır kamusal bir kullanımla açmak istiyorduk. Bu alanda, kamuya destek olan özel kuruluşların da desteğiyle çok örnek ve bize göre çok modern bir tasarımla 6 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanına kavuştuk. Amacımız, bugün burada, bu mahallede olduğu gibi görev süremiz boyunca Konak’ın tamamında, bütün mahallelerinde yeşil alanı arttırmak. Biz göreve geldiğimizden beri 15 bin metrekare yeni yeşil alan açtık. Bu, Konak için gerçekten önemli bir rakam. Çünkü sıkışık bir bölge. Bu sıkışık bölgede yaratabildiğimiz her park, her yeşil alan bizim için çok kıymetli. Kimi mahallelerimizde burada olduğu gibi 6 bin metrekarelik bir yaşam vadisi oluşturabiliyoruz, kimi bölgelerimizde cep park açıyoruz. Her mahalleye dokunmaya, her mahallede çocuklarımız için, ileri yaş için, komşularımız için sohbet edebilecekleri, oyun oynayabilecekleri sosyal donatı alanları yaratmaya çalışıyoruz.”

“BİRLİKTE ÜRETMEYE, MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Mutlu, Parkın oluşturulmasında destekleri için Medicana Hastanesi yönetimine teşekkürlerini iletti. Parkın her ne kadar Yeni Kent Merkezinde olsa da tüm şehre hizmet ettiğini, İZBAN yolcularının yolculuk sırasında bir anda bu kadar güzel bir parkla karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini aktaran Başkan Mutlu, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:

“Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak yerel yönetimler çok zor günlerden geçiyor. Bu zorluğun içerisinde dayanışmayla, sizlerin desteğiyle, bizleri yüreklendirmesiyle bu çalışmaları yapabiliyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşil Konak sloganımız ve Yeşil Konak’ın en önemli akslarından birindeyiz bugün. Sadece park yapmadık aslında biz bugün burada bir yol da açtık. Üzerinde şu an töreni gerçekleştirdiğimiz yol, planda olan ama açılmamış bir yoldu. Biz mahalle mahalle, sokak sokak bu çalışmaları yaparak sizlerin de desteğiyle hepimiz için daha yaşanabilir, hepimizin çok daha mutlu olduğu, içinde olmaktan hem keyif aldığı hem bir parça da gönendiği bir Konak yaratma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu parkın yapımında bizi destekleyen Medicana Hastanesi’ne de çok teşekkür ediyoruz. Birlikte üretmeye, mücadele etmeye ve Türkiye’yi yeni bir yolla birlikte yaratmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz.”

KARŞI: SAĞLIKLI TOPLUM, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE YAŞANILABİLİR KENTLERLE MÜMKÜN OLUR

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı da insanların nefes alabildiği, çocukların güvenle oyun oynayabildiği, doğayla temas edebildiği, kültür paylaşımında bulunabildiği ortak alanların kenti yaşanır kıldığını dile getirdi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve toplumun farklı kesimleri ortak bir amaç etrafında buluştuğunda kentler için kalıcı değerler üretilebileceğine inandıklarını ifade eden Karşı, Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi:

“Biz Medicana olarak sağlığı, yalnızca hastane duvarları içinde sunan bir hizmet olarak değerlendirmiyoruz. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bireylerin yanı sıra sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir kentlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla içinde bulunduğumuz şehre katkı sağlayan, sosyal sorumluluk çalışmalarını yerel yönetimlerle gerçekleştirebilen iş birliklerini önemsiyoruz ki bugün burada bu açılışta olmaktan çok mutlu ve gurur duyuyoruz. Bu bölge, İzmir’in son yıllarda hızla gelişen noktalarından biri. Bu gelişimin yalnızca yapılaşmayla sınırlı kalmaması, yeşil alanlarla ve insanların bir araya gelebileceği kamusal mekanlarla desteklenmesini son derece kıymetli görüyoruz. Bugün açılışı yapılan parkın da bölgenin değişen çehresine değer katacağına, mahalle sakinleri için önemli bir nefes ve buluşma noktası olacağına yürekten inanıyoruz. Parkımızın, çocukların neşesinin, komşuluğun ve güzel buluşmalarının eksik olmadığı bir yaşam alanı olmasını temenni ediyoruz.”

PARK EN ÇOK ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi çocuklarla birlikte gerçekleştirilirken Başkan Mutlu ve tören heyeti, alanı da parkla buluşmayı sabırsızlıkla bekleyen çocuklarla birlikte gezdi. Bölge sakinlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan yeni yaşam alanı, zengin donatılarıyla hayran bıraktı. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği çocuk oyun alanları ve açık havada spor yapmak isteyen vatandaşlar için de yürüyüş parkuru bulunan parka konforlu oturma alanlarının yanı sıra, evcil hayvanlar için Pati Park da kazandırıldı. Zeytin ağaçlarının öne çıktığı ve zengin bitki örtüsüyle şekillenen peyzaj düzenlemeleri bölgeye estetik bir görünüm katarken, vatandaşların araçlarını rahatça bırakabileceği bir otopark alanı da oluşturuldu. Ayrıca park çevresinde yürütülen yol yapım çalışması kapsamında asfalt ve kaldırım düzenlemeleri tamamlanarak konforlu bir ulaşım sağlandı.