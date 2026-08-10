Başkan Öküzcüoğlu: Üzüm 11 TL, bu fiyatlarla geçinmek mümkün değil

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm sezonu başlamasıyla bölgedeki bağları gezdi. Bağcılığın atalarından kalan bir miras olduğunu ifade eden Öküzcüoğlu, çiftçinin onur meselesi olan topraklarını satmak zorunda kaldığını söyledi. Zirai ilaçtan kırsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının artması nedeniyle girdilerin üreticinin belini büktüğünü ifade eden Başkan Öküzcüoğlu, “Çiftçimiz bağlarından tiksinmiş durumda. Dolar 33 liraydı üzüm 120 liraydı. Dolar 47 bandında kuru üzüm 75-80 lira bandından. Çıkma üzümün 11 lira olduğu bu bağlarda gelir elde etmek mümkün değil. Mahsulü üzerinde satılık araziler görüyoruz. Çok üzücü” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu belediye olarak desteklerini şu şekilde sıraladı: “Bağ direği, ücretsiz taral doldurma istasyonları, fide dağıtımı, yonca ve saman desteği, kırsal sulama pompaları, boru dağıtımı, mazot desteği, toprak analizi, bağ yollarında stabilize yol çalışmaları ve arı kovanı. Emekçi üreticilerimizin her daim yanında olduk, destek olmaya da kararlılıkla devam edeceğiz.”