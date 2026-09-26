Başkan Tahsin Akdeniz: Çiftçi üzümünü yere kesiyor, sesimizi duyun!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, düşük alım fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, üzüm bağlarını ziyaret ederek çiftçinin düştüğü zor duruma dikkat çekti ve yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Bağcının ve çiftçinin büyük bir çaresizlik içinde olduğunu belirten Başkan Akdeniz, üreticilerin hasat ettikleri üzümleri satmak yerine artık yere kesip attığını ifade etti. Sumalık alım yapan firmaların verdiği 3-4 liralık fiyatların işçi yevmiyelerini dahi karşılamadığını vurgulayan Akdeniz, "Çiftçi ürününü bu firmalara vermek istemiyor çünkü işçisini kurtarmıyor" dedi. Üreticilerin, işçilere sırf üzümleri yere dökmeleri için yevmiye vermek zorunda kaldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI VE TARIM BAKANI'NA ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Yere dökülen mahsulleri göstererek duruma isyan eden Akdeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Sesimizi duyun, şu rezillikten çiftçilerimizi kurtarın" sözleriyle seslendi. Yere atılan üzümlerin büyük bir nimet olduğunu hatırlatan Başkan Akdeniz, "Buna hangi vicdan, hangi yürek dayanır? Buna bir çare bulun" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, düşük fiyat veren firma sahiplerini de eleştirerek "Yarın bu nimetleri de bulamayacaksınız" uyarısında bulundu.

Sorunun çözümü için Manisa'nın 10 milletvekiline parti ayrımı yapmaksızın çağrıda bulunan Başkan Akdeniz, "Hiçbir parti ayrımı gözetmeden 10 milletvekilimize de sesleniyorum. Gelin, sizleri en iyi şekilde ilçemde ağırlayacağım. Gidelim bağları gezelim, bağcının ve çiftçinin rezilliğini kendi gözlerinizle görün. Hepinizi Sarıgöl'e bekliyorum" dedi.

Sarıgöl'ün toplam 190 bin dönümlük arazisinin 110 bin dönümünde Sultaniye çekirdeksiz üzüm yetiştirildiğini ve ilçenin Manisa'nın "gözbebeği" olduğunu vurgulayan Başkan Akdeniz, çiftçinin gece gündüz demeden evladı gibi baktığı bağlardan bu yıl zarar ettiğini ifade etti.

"MALİYETLER ÜÇ KATINA ÇIKTI, ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR"

Mazot, zirai ilaç ve işçilik maliyetlerinin geçen yıla oranla üç katına çıktığını belirten Akdeniz, "Sayın Tarım Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız; bu sene bize yardımcı olmazsanız biz battık, bittik" sözleriyle tablonun vehametini ortaya koydu. Üreticinin borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyleyen Akdeniz, çiftçi borçlarının 1 yıl değil, en az 4-5 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini talep etti.

FİYAT TALEPLERİ NET: SUMALIK 15 TL, SOFRALIK 25-30 TL

Başkan Akdeniz, piyasadaki fiyat belirsizliğine tepki göstererek yetkililerden acil taban fiyat uygulaması istedi. Şaraplık (sumalık) üzümün taban fiyatının 15 TL'nin altında olmaması gerektiğini belirten Akdeniz, ihracatçı firmaların aldığı sofralık yaş üzüm için ise 25-30 TL'nin altında alım yapılmaması yönünde talimat verilmesini talep etti. Ayrıca, 32 TL olan yüksek TARSİM sigortası primlerine de dikkat çekerek, bu primlerin çiftçinin ayakta kalabilmesi adına şaraplık üzüm fiyatları göz önünde bulundurularak düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

ÜRETİCİ İSYAN ETTİ: ÇOCUĞUMUZU OKUTAMIYORUZ

Ziyaret sırasında Başkan Akdeniz'e dert yanan bir kadın üretici, mazotun 100 TL'ye dayandığını ve masrafların altı ay içinde yüzde yüz arttığını belirterek, "Geçen yıl 20 TL olan şaraplık üzüm bu sene 4 TL'ye düştü" dedi. Evde yemek yapmaya dahi zaman bulamadan 12 ay boyunca bağda çalıştıklarını ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyleyen üretici, bir çocuklarını dahi okutamadıklarından yakındı.

Bir başka üretici ise geçen yıl ürününü sattığında hiçbir güvenceleri olmadığı için sahte çekle dolandırıldığını ve 3.5 milyon lirasının gittiğini belirterek yetkililerden güvence ve çözüm istedi.

Açıklamasının sonunda Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı Sarıgöl'e davet eden Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Ankara'dan çıkın, ilçemize, evimize buyurun gelin. Çiftçimizin, üzümcümüzün halini kendi gözlerinizle görün. Elinizden gelen gayreti göstermenizi rica ediyorum" dedi.