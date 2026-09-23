Başkan Tugay’dan İtalya’da Marble İzmir temasları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı kapsamında yerel yönetim ve doğal taş sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, İzmir ile Verona arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, doğal taş sektöründe yeni iş birliği olanakları ve Marble İzmir ile Marmomac arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Görüşmeye; Verona Belediye Başkanı Damiano Tommasi, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu Onursal Başkanı Flavio Marabelli, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu Başkanı Gianluca Pellegrino, Verona Fiere Başkanı Federico Bricolo ve Genel Müdürü Giovanni Sacripante katıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE TEMAS

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuar temasları kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen doğal taş firmalarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde, TÜMMER, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Denizli İhracatçılar Birliği başkanları, kamu kurumlarının temsilcileriyle sektörün gündemi ve uluslararası pazarlardaki gelişmeler değerlendirildi. Marmomac’ta, TÜMMER ile Marble İzmir’in ortak standında, 2027 yılında düzenlenecek 32. Marble İzmir Fuarı’na yönelik tanıtım, katılımcı ve ziyaretçi çalışmalarına da yer verildi.

“YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN BURADAYIZ”

Başkan Tugay, İtalya’daki temasların Marble İzmir’in gelişimine katkı sağlayacak deneyim ve iş birliklerini değerlendirmek açısından değerli olduğunu belirtti. Tugay, “Doğal taş, Türkiye’nin en değerli ve güçlü sektörlerinden. Marble İzmir de bu alandaki önemli uluslararası buluşmalardan biri. Doğal taş sektöründeki uluslararası gelişmelerin, yeni teknolojilerin ve ticari ilişkilerin takip edildiği önemli bir platform olan İtalya’nın Verona kentindeki Marmomac Fuarı’na katıldık. Verona Belediye Başkanı Damiano Tommasi, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu Onursal Başkanı Flavio Marabelli başta olmak üzere birçok yetkili ve sektör temsilcisiyle bir araya geldik. Ayrıca fuarda standı bulunan Türk firmalarımızı ziyaret ettik. İzmir ve Verona arasındaki bağların güçlendirilmesi, Marble İzmir ile Marmomac arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, sektörün uluslararası pazarlardaki gelişimi ve yeni iş bağlantılarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. İzmir ve Verona arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, iki şehir arasındaki fırsatların ve iş birliği olanaklarının çeşitlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardık” dedi.

BAŞKAN TUGAY’A TEŞEKKÜR

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Marmomac’taki temaslarda kendilerine destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve İZFAŞ yönetimine teşekkür etti. Bakanlık yetkilileri, kamu kurumları, Türkiye’nin farklı bölgelerinden dernekler ve sektör temsilcileriyle fuarda bir araya geldiklerini belirten Şimşek, 2027 yılında Marble İzmir’de daha güçlü bir buluşma gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şimşek, sektör temsilcilerini 13-16 Nisan 2027 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek 32. Marble İzmir Fuarı’na davet etti.