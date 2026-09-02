Başkan Tugay, şampiyon okçu Dünya Yenihayat’ı ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli okçusu Dünya Yenihayat’ı makamında ağırladı. İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazanan 17 yaşındaki sporcuya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ve Okçuluk Takımı Baş Antrenörü Cumhur Yavaş eşlik etti. Uluslararası başarılarıyla hem İzmir’i hem de Türkiye’yi gururlandıran Yenihayat’ı tebrik eden Başkan Tugay, genç sporcunun kulüp çatısı altında tarihi başarılara imza atmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dünya Yenihayat, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen kazandığı dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye sıralamasında da ikincilikte yer alıyor.

“BÖYLE GÜZEL ŞEYLERİ DUYMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Ziyarette konuşan Başkan Tugay, “Böyle güzel şeyleri duymaya ihtiyacımız var. Gerçekten çok gururlandık. Şehrimiz ve belediyemiz adına böyle güzel bir başarıya imza attığın için teşekkür ederim. Ben böyle durumlarda kendimi hep borçlu hissediyorum. Sizlere daha fazla imkan sağlamak, daha fazla destek olmak için bana düşen ne varsa yapmaya hazırım. Sizler, bu başarılara ulaşan sporcularımız, diğer gençlerimiz için rol modelsiniz. O yüzden bundan sonraki dönemde de insana sorumluluk yükleniyor. İhtiyacınız olduğunda her zaman yanınızdayız. Başarılarının devamını diliyorum, her şey gönlünce olsun” dedi.





İZMİR’İN SPORCU KİMLİĞİ GÜÇLENECEK

İzmir’in adını dünyaya duyuracak yeni sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Tugay, “Benim İzmir’e dair hayallerim var. Bunlardan bir kısmı sporla ilgili. Çünkü hayatım boyunca spora hep yakın hissettim. Bunun, şehrin konumuyla ve genel kültürel yapısıyla da ilgisi var. İzmir’in tarihine baktığınızda, eski liman ve Levanten kültürünün kenti sosyal ve sportif açıdan her zaman çok aktif bir şehir haline getirdiğini görüyorsunuz. İzmir’in sporcu kimliği var. İzmir, uluslararası spor organizasyonlarına çok kolay ev sahipliği yapabilecek şehirlerden biri. Bizim de bu dönemdeki görevimiz, yetenekli sporcular yetiştirmek ve spor altyapısını güçlendirmek. İsteğimiz hem yeni sporcular yetişsin hem de uluslararası organizasyonlarda İzmir’in adı duyulsun” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: SPORA VE OKÇULUĞA VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, genç sporcunun başarıları ve çalışma disiplini hakkında bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı Baş Antrenörü Cumhur Yavaş ise Başkan Tugay’a spora ve özellikle okçuluğa verdiği destek için teşekkür ederek, “Dünya, yılın 310 günü antrenman yapıyor. Çok uzun bir süreç, başka türlü başarı gelmiyor. Ben uzun yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü içerisindeyim. Hem spora hem de okçuluk sporuna verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde bu büyük desteği daha da hissediyoruz” diye konuştu.

YENİHAYAT: KULÜBÜM HER DAİM YANIMDAYDI

Son olarak elde ettiği 20. Akdeniz Oyunları zaferini değerlendiren Dünya Yenihayat, “Bizim hedef yarışmalarımızdan biriydi. Güzel hazırlandık. Zor geçeceğini biliyorduk ama beklediğimiz bir sonuçtu. Kulübümün bana kattığı her şey için çok teşekkür ediyorum. Süreci milli takımla beraber yürüttük. Kulübüm her daim yanımdaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gerçekten çok büyük bir kurum, çok iyi bir kulüp. Ben çok seviyorum. Okçuluk da odaklanmayı ve konsantrasyonu bir arada sağlayan bir spor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Ziyarette Dünya Yenihayat, Başkan Tugay’a Roma’da tarihi Avrupa Şampiyonası zaferinde kullandığı oklardan bir tanesini hediye etti.