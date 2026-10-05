Besim Dutlulu’dan mimarlara: Bu şehri güzelleştirmek için her fikre açığız

Manisa Mimarlar Odası, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla Taş Fabrika’da etkinlik düzenledi. Basın açıklaması ve günün anlamına ilişkin konuşmalarla başlayan programda, bu yıl ilk kez verilen Kültür Varlıklarını Koruma Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, ilçe belediye başkan yardımcıları, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Mimarlar Odası üyeleri katıldı.

BAŞKAN DUTLULU: ŞEHİRLERİ GÜZELLEŞTİREN BİR MESLEK

Dünya Mimarlık Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mimarlık mesleğinin şehirlerin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Mimarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Dutlulu, Manisa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması konusunda ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Taş Fabrika’nın geçmişten bugüne taşınarak yeniden işlevlendirilmesinin önemli bir örnek olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, “Bir mimar proje hazırlarken bütçesini en iyi şekilde kullanmak zorunda. Ama bunun yanında estetik kaygısı, şehrin estetiği ve binanın uzun yıllar ayakta kalması için gerekli altyapıyı oluşturması da çok önemli. Mimarların şehirleri güzelleştiren bir meslek yaptığını düşünüyorum” dedi.

TAÇ BİNA GENÇLİK MERKEZİ OLACAK

Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Taç Bina ile ilgili yürütülen proje hakkında da bilgi verdi. Taç Bina’nın satılmak yerine kamu yararına değerlendirilmesinin tercih edildiğini belirten Başkan Dutlulu, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nin şehir merkezine taşınacağını söyledi. Mevcut gençlik merkezinin bulunduğu alanın ise 500-600 araç kapasiteli tam otomatik otoparka dönüştürülmesinin planlandığını ifade eden Dutlulu, Taç Bina’da gençlere yönelik kurs ve eğitimlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Projenin Anıtlar Kurulu’ndan geçtiğini ve ihalesinin yapıldığını kaydeden Başkan Dutlulu, önümüzdeki haftalarda inşaat çalışmalarının başlayacağını söyledi. Başkan Dutlulu, projenin arkasında mimar ve mühendislerin emeği bulunduğunu belirterek, “Önemli olan belediye başkanının vizyon koyması. Biz buraya vizyonumuzu koyduğumuza inanıyoruz. Elimden gelse Manisa’daki tüm eski binaları restore ederek böyle güzel yerlere dönüştürebilsem. Manisa gibi tarihi bir kentte elimizde çok fazla yapı yok. Olanları koruyup geleceğe taşımamız gerekiyor” diye konuştu.

MANİSA’YA YENİ SPOR ALANI

Manisa’nın spor alanları konusunda da ihtiyacı bulunduğunu belirten Başkan Dutlulu, Muradiye OSB güzergâhında yeni bir spor tesisi kazandırmayı planladıklarını açıkladı. Başkan Dutlulu, “Manisa spor alanları konusunda çok eksik. Spor sahaları, spor salonları konusunda ihtiyaçlarımız var. Mimarlar Odası destek verdi, kendileri yardımcı oluyorlar. Genelde mimarlar odasıyla belediyeler anlaşamaz, biz çok uyumlu çalışıyoruz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Bu şehri güzelleştirmek, daha iyi hale getirmek için her türlü fikre açığız” dedi.

“MANİSA’NIN UCUZ KONUTA İHTİYACI VAR”

Manisa’nın konut ihtiyacına da değinen Başkan Dutlulu, özellikle düşük gelir grubuna yönelik sosyal konut projelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şehir Hastanesi yanındaki eski şantiye alanıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Dutlulu, yaklaşık 100 dönümlük alanda sosyal konut projeleri geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Spilkent projesinin orta gelir grubundaki vatandaşlar için önemli bir alternatif olduğunu ancak düşük gelir grubuna yönelik daha fazla projeye ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Başkan Dutlulu, “Manisa’nın ucuz konuta ihtiyacı var. Düşük gelir grubuna hitap eden projelere ihtiyacımız var. Bunun için de sizlerden destek alırız” diye konuştu. Beyaz Fil’in de tarihi dokusunun korunarak değerlendirilmesini istediklerini belirten Dutlulu, yapının yıkılmasına karşı olduklarını ve restore edilerek kent yaşamına kazandırılması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Başkan Dutlulu, planlanan çalışmaların uzun vadeli olduğunu belirterek, “İnşallah bunları yapmayı belediye başkanlığımız nasip eder. Olmazsa benden sonraki belediye başkanları için altyapısını planlamış oluruz” dedi.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BAŞARI ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Programda, Mimarlar Odası tarafından bu yıl ilk kez verilen Kültür Varlıklarını Koruma Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. Tescilli yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Sabriye Semra Emek ile yüklenici firma sahibi Zafer Ünal adına Yüksek İnşaat Mühendisi Nazmi Şengül’e ödülleri, Başkan Besim Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinlik, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen değerlendirmelerin ve ödül töreninin ardından sona erdi.