Besim Dutlulu Yuntdağı’nda: Yanınızda olacağız, halk için çalışacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yuntdağı bölgesindeki mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinlemek amacıyla Ortaköy Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın da katıldığı buluşmada Yuntdağlı mahalle muhtarları ve vatandaşlar, bölgenin öncelikli sorunlarını Başkan Dutlulu’ya anlattı. Ortaköy Mahallesi’ne gelişinde vatandaşlar tarafından meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Başkan Dutlulu, buluşma öncesinde mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ardından gerçekleştirilen toplantıda ulaşım, altyapı, üstyapı, yol çalışmaları ve kırsal mahallelerin ihtiyaçları başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamını ilgilendiren birçok konu ele alındı.

Başkan Dutlulu’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri ile Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak eşlik etti.

YURTTAŞLAR TALEPLERİNİ DOĞRUDAN ANLATTI

Buluşmada söz alan mahalle muhtarları ve vatandaşlar, mahallelerinde yaşanan sorunları ve öncelikli ihtiyaçları tek tek aktardı. Başkan Dutlulu da talepleri dinleyerek ilgili birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yuntdağı’nda bugüne kadar yapılan hizmetlerin de değerlendirildiği buluşmada, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle yol ihtiyacının önemli bir başlık olduğunu belirten Başkan Dutlulu, yapılabilecek çalışmaların bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini, kalan ihtiyaçların ise önümüzdeki süreçte tamamlanacağını ifade etti.

DUTLULU: HİÇBİR İŞİN ARKASINI BIRAKMAM

Yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Dutlulu, göreve geldikleri günden bu yana halkın taleplerini doğrudan dinlemeye ve sorunların çözümü için çalışmaya önem verdiklerini söyledi. “Beni az çok tanımışsınızdır. Her sorunun çözülmesi için elimden geleni yaparım. Sizleri dinlerim, işleri de takip ederim. Hiçbir işin arkasını da bırakmam. Bu konuda içiniz rahat olsun” diyen Başkan Dutlulu, Yuntdağı’nın ihtiyaçlarını çözmek için çalışacaklarını belirtti. Başkan Dutlulu, “Bugün sizleri dinlemeye geldik. Sizlerin isteklerini yerine getirmek için neler yapabiliriz, bunların üzerinde çalışmaya geldik. Yolların yapabildiğimiz kadarını bu sene yapacağız. Yapamadığımızı önümüzdeki sene yapacağız. Eksikleri gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

“SÜSLÜ SALONLARDA, MAKAM ODALARINDA SEÇİMİ BEKLEMEYECEĞİZ”

Belediyecilik anlayışlarının makam odalarından değil, doğrudan halkın ihtiyaçlarından şekillendiğini vurgulayan Başkan Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ne olursa olsun belediye binalarının süslü salonlarında, makam odalarında kendi kendimize laklak yaparak seçimi beklemeyeceğiz. Sizlerin yanında olacağız, halk için çalışacağız. Halkın kaynaklarını halka vermek için elimizden geleni yapacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız budur.”

Vatandaşlara taleplerini ve eleştirilerini doğrudan kendilerine aktarmaları çağrısında bulunan Başkan Dutlulu, muhtarların da bölgenin ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi. “Bizim amacımız sizleri dinlemek, eksikleri gidermek. Söz alın, istediğinizi söyleyin. Eleştirin, doğruyu söyleyin. Taleplerinizi söyleyin. Muhtarlarımız da bizler için çok önemli. Muhtarlarımızın söylediklerine de çok önem veriyoruz” diyen Dutlulu, Yuntdağı’ndaki halk buluşmalarının ve hizmet çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yuntdağ’ın sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun takım kaptanlığında hep birlikte çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Besim Başkanımız da Yuntdağı’na büyük önem veriyor. Birlikte süreç içinde sorunları çözeceğiz” dedi.

Buluşmanın ardından Başkan Dutlulu, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinlemeye devam etti.