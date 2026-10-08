Birleşik Metal-İş’ten işçi kıyımına karşı direniş: Patronların gölgesi olmayacağız

İzmir’in Aliağa ilçesinde güneş enerjisi santralleri için üretim yapan Smart Solar fabrikasında işten çıkarmalara karşı işçiler direnişe geçti. İlk olarak 7 işçinin işten çıkarıldığı fabrikada, DİSK/Enerji-Sen’in açıklamasına göre 74 işçinin daha iş sözleşmesi feshedildi. İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde direniş çadırı kurarken, vardiyadan çıkan işçiler de sloganlarla direnişteki arkadaşlarına destek verdi. DİSK/Enerji-Sen ve Birleşik Metal-İş öncülüğünde fabrika önünde yapılan açıklamada işten çıkarmalara tepki gösterildi.

İşçilere seslenen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, işverenin sendikal örgütlenmeyi ve işçilerin hak arama mücadelesini engellemeye çalıştığını savundu. İşçilerin ekonomik ve demokratik haklarının yanı sıra onurları için de mücadele ettiklerini vurgulayan Atar, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“PATRONLARIN GÖLGESİ OLMAYACAĞIZ”

İşçilerin haklarını korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Atar, “Sizden istediğimiz bir tek şey var. Birliğinizi, beraberliğinizi bozmayacaksınız, onurunuzla, haysiyetinizle oynatmayacaksınız” dedi.

Ankara'da yaşamına son veren bir polis memurunun eylemine de değinen Atar, “Ne tutuyordu pankartı elinde? ‘Para için değil, onurum için.’ Biz tabii ki bu mücadeleyi ekonomik haklarımız için de demokratik haklarımız için de veriyoruz. Ama bizim gelecekte çocuklarımızın yüzüne başımız dik bakabileceğimiz onurlu bir sayfa bırakacağız burada. Patronların gölgesi olmayacağız” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİNİN HAK ETTİĞİ ZAMMI VERMEYİP PARA KAZANIYORLAR”

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret artışlarının uygulanmadığını dile getiren Atar, işverenin işçilere ödenmesi gereken zamları erteleyerek ekonomik kazanç sağlamaya çalıştığını savundu.

Atar, “Ocak ayındaki zammı istemeyin. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinde hak hukuk istemeyin. Peki siz ne istiyorsunuz?” diyerek işverenin tutumuna tepki gösterdi.

Yüzde 19,7 oranındaki ücret artışının uygulanmadığını belirten Atar, “Ne zaman uygulanacak? Ta bir buçuk yıl sonra. Bir buçuk yılda şu anda ülkede sanayi kentlerinde emekçilerin temel tüketim maddelerinin enflasyonu yüzde 50. Sen bunu bir buçuk yıl öteleyerek, vermeyerek o parayı ikiye katlayacaksın. İşçinin parasının üzerinden, bırak işçinin hak ettiği zammı vermeyi, para kazanmanın peşindesin” diye konuştu.

“BİRLİĞİNİZİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Fabrikada çalışan işçilerin baskı ve yıldırma girişimleriyle karşı karşıya kaldığını öne süren Atar, işveren temsilcilerinin işçilerin moralini bozarak sendikal dayanışmayı zayıflatmaya çalıştığını söyledi.

Atar, “Kolay değil işiniz. Bir sinir harbi yaşıyorsunuz. İçeride amir memur denenler başınıza geliyor. Sizin moralinizi bozmaya çalışıyor. Her gün bir sürü dedikoduyla, birtakım yalanlarla dolanlarla birliğinizi bozmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

İşçilerin yasal haklarını kullandıklarını vurgulayan Atar, “İnsanlar toplu sözleşme hakları uygulanmadığı için İş Kanunu’nun 34. maddesinden kaynaklanan iş görmeme hakkını yasal dilekçelerini vererek kullanmışlar. Bunun yasal olarak haklılığını da kabul etmişsiniz” dedi.

“HERKESİN ONURUNU SATIN ALABİLECEKLERİNİ ZANNEDİYORLAR”

İşverenin işçilerin sendika değiştirme iradesini engellemeye çalıştığını savunan Atar, sendikal örgütlenmenin önündeki engellere karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Atar, “Onlar o paralarıyla herkesi satın alabileceklerini, açlıkla tehditle herkesin onurunu satın alabileceklerini zannediyorlar. Ama siz onlara bunu yapamayacaklarını anlatılabilecek en güçlü şekilde anlattınız. Bu büyük bir başarıdır” diye konuştu.

“İŞÇİNİN ALIN TERİNDEN SERVET EDİNİYORLAR”

Konuşmasında sermaye gruplarının çalışma koşullarına yönelik uygulamalarını da eleştiren Atar, Ankara'daki bir fabrikada işçilerin boyunlarına çip takıldığı iddiasını gündeme getirdi. Atar, “İşçilerin boyunlarına çip takıyorlar. Hani o evcil hayvanlara takılan çipleri, servet edindikleri işçinin alın teriyle kasalarını dolduran insanlara layık görecek kadar insanlıktan uzaklaşmış sermaye grupları bunlar” sözleriyle tepki gösterdi.

İşçilerin haklarını savunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Atar, “Biz onların anladığı dilden konuşmasını biliriz ve bunun gereğini yerine getiriyoruz” dedi.

Öte yandan, Smart Solar’da daha önce işten çıkarılan 7 işçinin ardından yeni işten çıkarmalar yaşandı. DİSK/Enerji-Sen, son süreçte tespit edebildikleri en az 74 işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşçiler, fabrika önündeki direnişlerini sürdürerek işten çıkarmaların durdurulmasını, sendikal tercihlerine saygı gösterilmesini ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının uygulanmasını talep etti.