Bornova Homeros Vadisi’nde orman yangını

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Homeros Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Kentin üstünü duman kaplarken alevlere İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, orman işçisi havadan ve karadan müdahale etti.

Bornova Belediyesi, sosyal medyadan açıklama yaparak alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Homeros Vadisi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerimizin ve ilgili tüm kamu kurumlarının hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Özveriyle mücadele eden tüm ekiplerimize teşekkür eder, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi.