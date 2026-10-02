Bornova Kitap Günleri’nde '100 İz/Mir' beğeni topladı

Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen "Homeros’un Bornovası'nda Kitap Günleri" Büyükpark’ta edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturuyor. Etkinliğe katılan yazar Kamuran Kaya, İzmir’in kültürel belleğini konu alan “100 İz/Mir” adlı kitabını imzaladı.

25 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasındaki organizasyon, bu yıl Türk edebiyatının büyük ustası Attila İlhan’ın anısına düzenlendi. 65 yayınevinin katıldığı kitap günler’nde yaklaşık 790 bin kitap kitapseverlerin beğenisine sunulurken, 440 yazar imza günleri, söyleşiler ve panellerle okurlarla buluştu.

Etkinliğin yazar konuklarından Kamuran Kaya, “100 İz/Mir” ile İzmir’in geçmişine farklı kişilerin yaşam öyküleri üzerinden ışık tutuyor. Kentle yolu kesişen ve İzmir’in sosyal, kültürel ve sanatsal hayatında iz bırakan 100 ismin ele alındığı kitapta, Dario Moreno, Sezen Aksu, Ayhan Işık, Attila İlhan, Didem Madak ve Yorgo Seferis gibi farklı dönem ve alanlardan isimlerin İzmir’le ilişkileri anlatılıyor.