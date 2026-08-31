Bornova’nın Tarihi Mirası dünya markası oluyor

2024 yılında Bornova Misket Üzümü Coğrafi İşaret Logosu’nun kullanımı için ilk başvuruyu yapan Lucien Arkas Bağları, 2026 yılı denetimlerinden de başarıyla geçerek tescilli logoyu kullanma hakkını bu yıl da korudu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve ilgili bürokratlarla birlikte Torbalı’daki Lucien Arkas Bağları’nı ziyaret etti. Geleceğe miras bırakılan bu üretime öncülük eden Monreve Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas’a teşekkür belgesi takdim eden Başkan Eşki, yerel üreticilerle omuz omuza çalışarak bu markayı küresel ölçeğe taşıyacaklarını vurguladı.

BORNOVA’DAN TORBALI’YA UZANAN LEZZET KÖPRÜSÜ

Bornova Belediyesi’nin yıllar önce başlattığı titiz çalışmalarla tescillenen Coğrafi İşaret Logosu, aslına uygun üretim yapan bağlarda gururla dalgalanıyor. Torbalı’daki bağları gezerek sembolik bir hasat gerçekleştiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Amacımız, Bornova'nın bu eşsiz kültürel mirasını önce İzmir'e, ardından tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak. Bornova Misketi, aromasından aldığı güçle dünya pazarında hak ettiği yeri mutlaka alacak" dedi.

URLA BAĞ YOLU DERNEĞİ’NDEN SONRA BİR BÜYÜK ADIM DAHA

Bornova Belediyesi, misket üzümünün üretim ağını genişletmek ve korumak adına geçtiğimiz günlerde Urla Bağ Yolu Derneği üyesi 11 yerel üreticiyle bir araya gelerek dayanışma köprüleri kurmuştu. Urla'daki bu önemli buluşmanın ardından rotayı Torbalı’ya çeviren Bornova Belediyesi, coğrafi işaret denetim süreçlerini başarıyla tamamlayan Lucien Arkas Bağları ile bu tescilli halkaya güçlü bir zincir daha eklemiş oldu. Yerel üretimin standartlarını yükselten bu denetimler, Bornova Misketi’nin geleceğe en saf haliyle taşınmasını garanti altına alıyor.

MİRASA SAHİP ÇIKAN GİRİŞİMCİLERE TEŞEKKÜR

Bornova Misket Üzümü’nün tarihsel yolculuğuna değer katan vizyoner iş birliklerine teşekkür eden Başkan Ömer Eşki, Monreve Group’un kurucusu Merve Arkas’a teşekkür belgesini bizzat takdim etti. Başkan Eşki, belediye olarak üreticinin arkasında durmaya ve tescilli Bornova Misketi markasını dünya vitrinine taşımak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.