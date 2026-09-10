Buca Belediyesi enerjisini güneşten üretecek

Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve enerji giderlerini azaltmak amacıyla yaklaşık bir yıldır Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, iki ayrı nokta için gerekli çağrı mektupları alındı. Enerji Kentleri Birliği’nin desteğiyle yürütülen saha ve fizibilite çalışmalarının ardından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından verilen onayla, toplam 1190 kilovatlık kapasiteye sahip GES projelerinin şebekeye bağlantısı uygun bulundu.

HEM ÇEVREYE HEM EKONOMİYE KATKI

Teknik tasarım ve uygulama aşamasına geçilen projeler, belediyenin kendi elektrik ihtiyacını karşılamasına yönelik planlandı. Santrallerin tamamlanıp devreye alınmasıyla birlikte belediyenin elektrik tüketiminin bir bölümü güneşten karşılanacak, enerji faturaları düşürülerek kamu kaynakları daha verimli kullanılacak. Buca Belediyesi, bu temiz enerji yatırımıyla hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunarak daha sürdürülebilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

“GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, yatırımlarla ilgili şunları söyledi:

“Belediyemizin enerji giderlerini azaltırken çevreye duyarlı yatırımlarımızı da artırmak istiyoruz. Betontaş Kapalı Pazar Yeri ve Çamlıkule Ek Hizmet Binamız için gerekli onayları aldık. Şimdi hedefimiz, projelerimizi hızla hayata geçirerek güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak. Hem belediyemizin bütçesine katkı sağlayacak hem de çevreyi koruyacak yatırımları Buca’da artırmaya devam edeceğiz.”

KARBON AYAK İZİ DÜŞECEK

Uzman ekiplerce yürütülen süreçte, proje ve kurum onayları ile birlikte ilgili dağıtım firması ile bağlantı anlaşması imzalanıp yapım aşamasına geçilecek. Kurulumda yüksek verimlilik oranına sahip paneller ve inverter sistemleri tercih edilecek. Yıllık 1,9 milyon kilovatsaat elektrik üretiminin planlandığı tesis sayesinde atmosfere salınacak 825 ton karbonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece Buca’da temiz enerji kullanımının artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.