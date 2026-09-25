Buca Belediyesi’nden ücretsiz sertifikalı zeytin budama eğitimi

Buca Belediyesi, kentte sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve üreticileri bilinçlendirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Buca Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Sertifikalı Zeytin Budama Eğitimi", 6-9 Ekim 2026 tarihlerinde 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Eğitime katılan vatandaşlar, zeytin ağaçlarının doğru yöntemlerle budanması, verimliliğin artırılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi konularında teorik ve pratik bilgiler edinecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulan programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

BENZER: ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Buca’mızın bereketli topraklarında tarımsal üretimi artırmak ve üreticilerimize doğru teknikleri kazandırmak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Düzenlediğimiz bu sertifikalı zeytin budama eğitimiyle hem çiftçilerimizin ürün verimini yükseltmeyi hem de kentimizde bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu faydalı eğitime katılmaya davet ediyorum" dedi.

BAŞVURU VE DETAYLAR

Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını, 222/50 Sokak No: 22 Kat:2 Çamlıkule Ek Hizmet Binası’nda yer alan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen yapmaları gerekiyor. Ayrıca Buca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, katılımcıların eğitim sürecinde devamsızlık hakkı bulunmadığı ifade edildi.