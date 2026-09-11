Buca Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıttı

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala kırtasiye ve okul çantası dağıtımı gerçekleştirdi. Dar gelirli ailelerin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlayan destek kapsamında yüzlerce öğrenciye temel eğitim materyalleri ulaştırıldı. Dağıtım programına katılarak çocukların ve ailelerin heyecanına ortak olan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kırtasiye setlerini minik öğrencilere bizzat teslim etti. Ailelerle tek tek sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Vekili Benzer, yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

“EĞİTİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, eğitimin Buca Belediyesi için her zaman birinci öncelik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına eşit şartlarda başlaması en büyük arzumuz. Günümüz ekonomik koşullarında okul masraflarının ailelerimizin bütçesini ne kadar zorladığının farkındayız. Buca Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Bugün burada evlatlarımızın gözlerindeki sevince ve heyecana şahit olmak bizim için en büyük mutluluk. Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize ve velilerimize de kolaylıklar diliyorum."

Ders başı yapmaya hazırlanan minikler, dağıtılan kırtasiye setleri ve okul çantalarıyla büyük sevinç yaşarken, veliler de sağlanan destekten dolayı Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.