Buca’da 158 ton cam atık geri dönüşüme kazandırıldı

Buca Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında cam atıkların geri dönüşümünü desteklemeye devam ediyor. EGEÇEV iş birliğiyle ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen cam kumbaraları aracılığıyla toplanan atıklar, yeniden ekonomiye kazandırılıyor. 2026 yılının Ağustos ayına kadar toplanan cam atık miktarı 158 bin 857 kilograma ulaşırken çalışmalarla doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağlanıyor.

“GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, cam atıkların geri dönüşümünün çevre açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir Buca ve temiz bir çevre hedefiyle sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cam atıkların yeniden üretime kazandırılması, doğal kaynaklarımızın korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağlıyor. EGEÇEV iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yaklaşık 159 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırdık. Daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek için vatandaşlarımızın desteği de büyük değer taşıyor. Tüm Bucalı komşularımızı evlerinde cam atıkları ayrı biriktirmeye ve cam kumbaralarını aktif kullanarak geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaya davet ediyorum.”