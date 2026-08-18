Buca’da deprem gerçeği masaya yatırıldı

Buca Belediyesi ve İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) iş birliğiyle, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde toplumda afet bilincini artırmak amacıyla özel bir anma ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Buca Hasanağa Bahçesi’nde gerçekleştirilen “17 Ağustos 1999 Unutmadık Ancak Daha Hazırlıklı Olmalıyız” başlıklı panele Buca Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı ve Afet Bilinci Eğitmeni Servet Ertaş’ın üstlendiği panele Dokuz Eylül Üniversitesi Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tevfik Özgür Kurtulmuş, İZ-AFED Üyesi Yüksek Jeoloji Mühendisi Bora Sonuvar, NARKUT Üyesi Yapı Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Meltem Tuna Kırcılar konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte sismolojik değerlendirmeler, yapı güvenliği ve afet öncesinde alınması gereken tedbirler tüm detaylarıyla ele alındı.

“TEHLİKE AVI" İLE RİSKLERİ AZALTMAK MÜMKÜN

Panelde önemli açıklamalarda bulunan İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı ve Afet Bilinci Eğitmeni Servet Ertaş, "Tehlike Avı" kavramına dikkat çekerek, risklerin önceden belirlenmesinin hayat kurtardığını vurguladı. Ertaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir deprem anında 'Burada bana ne zarar verir, ne yıkıma uğrar, yaralanma veya ölüm yaşanır mı?' sorularını önceden sormak ve riskleri belirleyip olabildiğince azaltmak kritik önem taşıyor. Depremin kendisi bir tehlikedir, bizlerin görevi bu tehlikenin doğuracağı riskleri en aza indirmektir."

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ STANT AÇTI

Etkinlik alanında Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), kullandığı teknik ekipmanları ve saha çalışmalarından fotoğrafları içeren özel bir sergiyle vatandaşlarla buluştu. Ayrıca İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED), Narlıdere Arama Kurtarma Derneği (NARKUT), Türkiye Radyo Amatörleri Derneği (TRAC), Konak Afet Merkezi (KAM), Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (KATAK) ve Gönül Elçileri Arama Kurtarma Derneği ekipleri de stant açarak yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.