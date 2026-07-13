Buca’da İngilizce öğrenme zamanı

Buca Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen İngilizce A1 Kursu, Bucalılardan büyük ilgi görüyor. Pazartesi, salı ve cuma günleri düzenlenen kurslara 16 yaş ve üzeri vatandaşlar katılım sağlayabiliyor.

“EĞİTİM HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMALI”

Eğitimin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inandıklarını belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Belediye olarak komşularımızın kişisel gelişimine katkı koymak, onları geleceğe daha donanımlı hazırlamak en büyük önceliklerimizden biri. Halk Eğitimi Merkezimizle birlikte hayata geçirdiğimiz bu ücretsiz İngilizce kursu da bu vizyonumuzun bir parçası. Kursiyerlerimizden gelen geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Kursumuzun sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda komşularımızın bir araya gelip sosyalleştiği, bağlarını güçlendirdiği bir merkez haline gelmesi gurur verici” diye konuştu

İngilizce öğrenmenin kendilerini geliştirmek açısından çok büyük bir fırsat olduğunu belirten katılımcılar da, kendilerine bu imkânı sağlayan Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.