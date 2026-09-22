Buca’da “Kitap Değişim Günleri” köylere taşınıyor

Buca Belediyesi, ilçede paylaşım kültürünü ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü “Kitap Değişim Günleri” projesinde yeni bir aşamaya geçiyor. Kent merkezinde vatandaşlardan yoğun ilgi gören etkinlik, merkezdeki bulunan mahalle muhtarlıklarındaki turlarını tamamlamasının ardından Buca’nın köylerindeki vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Etkinliğin kapsamının genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, projenin toplumsal dayanışma ve eğitim açısından önemine dikkat çekti. Başkan Vekili Benzer, "Kitap Değişim Günleri ile hedefimiz, kitapların raflarda bekletilmek yerine yeni okurlarla buluşmasını sağlamak ve paylaşmanın güzelliğini Buca’nın dört bir yanına taşımak. Kent merkezimizde hemşehrilerimizden aldığımız güzel tepkilerin ardından şimdi de bu anlamlı etkinliği köylerimize ulaştırıyoruz. Tüm komşularımızı kitaplarını paylaşmaya ve yeni dünyalar keşfetmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK DURAKLAR DOĞANCILAR VE KAYNAKLAR

Proje kapsamında bugüne kadar Hasanağa Parkı ve 35 mahalle muhtarlığında kurulan alanlarda toplam bin 908 kitap el değiştirerek yüzlerce okur yeni eserlerle tanışma fırsatı yakaladı. Kitapları raflarda tozlanmaktan kurtaran ve paylaşmanın güzelliğini ilçenin dört bir yanına yayan buluşmalar, her geçen hafta büyüyerek devam ediyor. Şehir merkezindeki muhtarlık ziyaretlerini tamamlayan Buca Belediyesi ekipleri, bu hafta itibarıyla rotayı köylere çeviriyor. Program kapsamında 22 Eylül Salı günü Doğancılar Mahallesi’nde, 24 Eylül Perşembe günü ise Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde kurulacak stantlarla köy sakinleri ellerindeki kitapları getirip yeni kitaplarla takas edebilecek.