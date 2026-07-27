Buca’da sağlıklı yaşam rüzgârı

Buca Belediyesi, her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmak ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Buca Arena Stadı’nda düzenlenecek ücretsiz pilates ve zumba dersleri, her hafta salı ve perşembe günleri 19.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek derslere yalnızca pilates matlarını getirerek katılabilecek. Spor yapmayı teşvik eden etkinliklerle vatandaşlara hem fiziksel aktivite imkânı hem de açık havada keyifli vakit geçirme fırsatı sunulacak.

“SPORA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca’da spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve vatandaşların spora erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Buca’da herkesin spora kolayca erişebilmesini hedefliyoruz. Günün stresinden uzaklaşmak, hareket etmek ve enerjisini yükseltmek isteyen tüm komşularımızı Buca Arena Stadı’na davet ediyoruz. Sağlıklı ve aktif bir yaşamı destekleyen etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.