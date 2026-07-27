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Buca’da sağlıklı yaşam rüzgârı

Buca’da sağlıklı yaşam rüzgârı

27.07.2026 13:10:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Buca’da sağlıklı yaşam rüzgârı

Buca Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği ücretsiz pilates ve zumba derslerini Buca Arena Stadı’na taşıyor. “Matını al gel!” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, 4 Ağustos itibarıyla başlayacak. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini söyledi.

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Buca Belediyesi, her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmak ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Buca Arena Stadı’nda düzenlenecek ücretsiz pilates ve zumba dersleri, her hafta salı ve perşembe günleri 19.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek derslere yalnızca pilates matlarını getirerek katılabilecek. Spor yapmayı teşvik eden etkinliklerle vatandaşlara hem fiziksel aktivite imkânı hem de açık havada keyifli vakit geçirme fırsatı sunulacak.

“SPORA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca’da spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve vatandaşların spora erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Buca’da herkesin spora kolayca erişebilmesini hedefliyoruz. Günün stresinden uzaklaşmak, hareket etmek ve enerjisini yükseltmek isteyen tüm komşularımızı Buca Arena Stadı’na davet ediyoruz. Sağlıklı ve aktif bir yaşamı destekleyen etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

İlgili Konular: #Buca Belediyesi #Zumba