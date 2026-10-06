Buca El Emeği Pazarı’nda engelleri yıkan tezgâh

Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde ana hizmet binası önünde belirli günlerde hayata geçirilen Kadın El Emeği Pazarı, üreten kadınları tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Pazarda dikkatleri en çok Down sendromlu Tuğba Olgun ve annesi Reyhan Öztaş’a ait stant çekiyor. Ailenin pazar mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Sabahın erken saatlerinde binbir emekle hazırladıkları el emeği göz nuru malzemeleri araçlarına yükleyen anne ve kızı, heyecanla pazar alanının yolunu tutuyor. Tezgâhlarını büyük bir özenle düzenleyen ikili, gün boyunca ziyaretçilere kendi ürettikleri tasarımları sunuyor.

“TUĞBA PAZAR SAYESİNDE SOSYALLEŞME İMKÂNI BULDU”

Stant açmaktan ve insanlarla iletişim kurmaktan büyük mutluluk duyan Tuğba Olgun, gün boyunca enerjisi ve güler yüzüyle çevresine neşe saçıyor. Tuğba’nın bu mutluluğu ve azmi annesi Reyhan Öztaş’ın da gurur kaynağı oluyor. Kızının sosyal yaşamın içinde yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Reyhan Öztaş şöyle konuşuyor: “Ben ev hanımıyım. Kızımla birlikte Buca Belediyesi’nin bizlere sağlamış olduğu Kadın El Emeği Pazarı’na geliyoruz. Tuğba eskiden dışarı çıkmayı sevmiyordu. bu etkinlik sayesinde burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Tuğba gerçekten çok neşeli bir çocuk. Girdiği her ortamda neşe saçıyor. Onun olduğu yerde mutsuz insanın olması mümkün değil. Tuğba da bileklik yapmaya başladı. Bu sayede el kasları çalışmaya başladı. Bir şeyler üretebildiğini para kazanabildiğini hissediyor ve daha mutlu oluyor.”

Pazarda stant açan esnaf ise gün boyu Tuğba ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Tuğba’ya ve kendilerine bu olanağı sağlayan Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.