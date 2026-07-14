Buca Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi velilerinden

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin yeniden öğrencilerine açılması talebiyle bir araya gelen okul velileri, düzenledikleri basın açıklamasında okulun kapatılmamasını istedi. Veliler, tadilat çalışmalarının tamamlanmasına rağmen öğrencilerin okullarına dönemediğini belirterek, "Okulumuzu kapatmayın, okulumuzu öğrencilerine geri verin" çağrısında bulundu. Basın açıklamasında konuşan veliler, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin yalnızca bir eğitim binası olmadığını, akademik ve bilimsel başarılarıyla İzmir'e örnek olan köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Veliler açıklamalarında, "Bugün burada sadece bir okul binasını değil; çocuklarımızın geleceğini, yılların emeğini ve başarılarla dolu bir eğitim yuvasını savunmak için toplandık. Bizler Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi velileri olarak tek bir talepte bulunuyoruz: Okulumuzu kapatmayın. Okulumuzu öğrencilerine geri verin" ifadelerini kullandı.

"17 PROJEDEN 16'SI KABUL EDİLDİ"

Okulun elde ettiği başarıları hatırlatan veliler, 2024-2025 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK'a sunduğu 14 projenin tamamının kabul edildiğini, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 17 projeden 16'sının destek almaya hak kazandığı ifade etti. Veliler, öğrenciler tarafından geliştirilen akıllı can yeleği, şiddet mağduru kadınlar için akıllı bileklik ve doğal arıtma sistemleri gibi toplumsal fayda sağlayan projelerin TÜBİTAK tarafından sergilendiğini belirterek, "Bu okul yalnızca ders verilen bir bina değil, bilim üreten, değer yetiştiren ve İzmir'e örnek olan köklü bir eğitim kurumudur" dedi.

"TADİLAT TAMAMLANDI AMA ÖĞRENCİLER DÖNEMEDİ"

Açıklamada, okul binasının 2025 yılı Ekim ayında tadilat gerekçesiyle boşaltıldığı ve velilerin bu sürece çocukların daha güvenli koşullarda eğitim alabilmesi için anlayış gösterdiği ifade edildi.

Veliler, tadilat ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını, kanalizasyon bağlantılarının yenilenerek tuvaletlerde yaşanan sorunların giderildiğini ancak buna rağmen öğrencilerin hâlâ okullarına dönemediğini söyledi. Yetkililer tarafından kendilerine yalnızca bir lavabo ve bir tuvalet eksiğinin bulunduğunun iletildiğini aktaran veliler, okulun sit alanı içerisinde bulunduğu gerekçesiyle ilave yapı yapılamadığının belirtildiğini ifade etti.

"FEN LİSESİ NASIL YAPILDI?"

Bu gerekçenin çelişkili olduğunu savunan veliler, şu soruları yöneltti: "Eğer sit alanı nedeniyle ilave yapı yapılması mümkün değilse, aynı kampüs içerisinde Fen Lisesi binası nasıl inşa edilmiştir? Tadilatı tamamlanan, eksikleri büyük ölçüde giderilen bir okulun öğrencileri neden hâlâ kendi okullarına dönememektedir? Bizler çelişkilerin değil, çözümlerin peşindeyiz."

Veliler, 3 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde okulların yalnızca akademik başarıyla değil; bilimsel projeler, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ulusal ve uluslararası başarılar dikkate alınarak değerlendirildiğini anımsattı. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin bu kriterlerin tamamını karşıladığını belirten veliler, "Ortaöğretim Başarı Puanı sıralamasına göre Anadolu liseleri arasında İzmir'in 3'üncü, Buca'nın ise 1'inci okuludur. Buca'nın en başarılı Anadolu Lisesi'ni kapatmak eğitim vizyonuyla bağdaşmamaktadır. Başarılı okullar kapatılmaz; desteklenir ve geleceğe taşınır" dedi.

"YENİ BİNA DEĞİL, OKULUMUZU İSTİYORUZ"

Hiçbir kurumla karşı karşıya gelmek istemediklerini vurgulayan veliler, devlet kurumlarına güvendiklerini belirterek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Veliler açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Biz yeni bir okul istemiyoruz. Yeni bir bina da istemiyoruz. Biz, yarım asrı aşkın süredir eğitim veren, binlerce mezun yetiştirmiş binamızın tekrar eğitime açılarak nice mezunlar vermesini ve yaşatılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği, çözülebilecek idari sorunların gölgesinde kalmamalıdır. Okulumuzu geri istiyoruz. Okulumuzu kapatmayın."