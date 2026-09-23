Burhan Özfatura son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Burhan Özfatura, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Özfatura için Balçova Niyazi Uğur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir’in siyaset ve kent yaşamından çok sayıda isim ile Özfatura’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

Öğle namazının ardından Özfatura’nın cenaze namazı kılındı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Özfatura’nın naaşı, defnedilmek üzere Karabağlar’daki Paşa Köprüsü Kabristanı’na götürüldü. Özfatura burada ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İZMİR’E İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

1943 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak görev yapan Özfatura, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Siyasetin yanı sıra ekonomi alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Özfatura, belediye başkanlığı görevinin ardından çeşitli kurumlarda görev aldı ve köşe yazıları kaleme aldı. Özfatura, 21 Eylül’de tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 83 yaşında yaşamını yitirdi.