Burhan Özfatura yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, Özfatura, dün gece evinde rahatsızlanmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Özfatura’nın oğlu Fatih Özfatura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının durumunun kritik olduğunu belirterek, “Babamın durumu kritik, dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Fatih Özfatura, babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bu nedenle beynine kan gitmediğini, yoğun bakımda bilincinin kapalı olduğunu açıkladı.

BAŞKHEKİM ÇALIKOĞLU, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Özfatura’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Çalıkoğlu, Özfatura’nın sabaha karşı geçirdiği ani kalp durmasının ardından hastanenin Acil Servisi’ne getirildiğini belirterek, “Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir” dedi.

Özfatura’nın sağlık durumunun Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edildiğini belirten Çalıkoğlu, tedavi sürecinin uzman hekimler ve sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943’te Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerinde bulunan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devreden Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999’a kadar görev yaptı. Özfatura ayrıca çeşitli gazetelerde de köşe yazarlığı yaptı.