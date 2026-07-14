Burhaniye Kitap Fuarı için geri sayım başladı

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen, her yıl büyük bir heyecanla beklenen bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Burhaniye Kitap Fuarı, “Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba” temasıyla kapılarını açıyor. 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında beş gün boyunca yüzlerce yayınevini, birbirinden değerli yazarları, şairleri, oyuncuları ve akademisyenleri ağırlayacak olan fuar; paneller, söyleşiler, imza günleri, tiyatro gösterimleri, dinletiler ve açık hava sinemalarıyla dört ayrı noktada olmak üzere Burhaniye’yi adeta dev bir kültür şölenine dönüştürüyor. Organizasyona ev sahipliğini yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kültür ve sanatın bir kentin en güçlü kimliği olduğunu vurgulayarak tüm sanatseverleri bu büyük buluşmaya davet ediyor. Bu yıl çağdaş Türk edebiyatının usta şairi Şükrü Erbaş’ın “Onur Konuğu” olarak yer alacak.

"YERELDEN İKTİDARA" PANELİ

Fuarın ilk günü, Ören Meydanı’nda Ayaküstü Quartet grubunun müzik dinletisiyle başlıyor. Hemen ardından Fuar Koordinatörü Sinan Karahan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün gerçekleştireceği açılış konuşmaları ardından fuarın resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Açılışın ardından düzenlenen "Yerelden İktidara" panelinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Antalya-Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran yerel yönetimleri ve gelecek vizyonlarını ele alacak. Gecenin devamında fuarın Onur Konuğu Şair Şükrü Erbaş, Müzisyen Metin Karausta’nın eşliğinde "Yine Gam Yükünün Tüccarı Geldi" başlıklı söyleşisiyle edebiyatseverlerin karşısına çıkarken, ilk gün programı viyolonselde Adasu Akın ve piyanoda Fırat Kanga’nın müzik dinletisiyle noktalanacak. Aynı gün Ören Amfi Tiyatro’da ise Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Bizden Değilsin" adlı çocuk oyunu minik izleyicilerle buluşurken, ünlü yazarlar ve yerel yazarlar okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.

SÖYLEŞİLERDEN FİLM GÖSTERİMLERİNE KADAR BİRÇOK ETKİNLİK

Fuarın ikinci gününde Ören Meydanı edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Günün ilk etkinliğinde Şair Haydar Ergülen, "Şiirin Lezzeti, Lezzetin Şiiri" başlıklı söyleşisiyle sahne alacak. Ardından, Gazeteci ve Yazar Enver Aysever "Kurtarılmış Duygular" paneliyle güncel edebi ve toplumsal değerlendirmelerde bulunacak. Söyleşi programları usta oyuncu ve yazar Tamer Levent’in "Gerçek Hayat ve Rol" ile yazar Tarık Tufan’ın "Gece Açan Çiçekler" buluşmalarıyla derinleşecek. Ören Meydanı’ndaki program, Sanatçı Çiğdem Taştan’ın müzik dinletisiyle tamamlanacak. Tiyatro sahnelerinde ise Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Eyvah Yine Karıştı" adlı keyifli oyunuyla Ören Amfi Tiyatro’da sanatseverlerin karşısına çıkacak. İskele Mahallesi’nde, fuarın Onur Konuğu Şair Şükrü Erbaş, Müzisyen Metin Karausta’nın eşliğinde "Yine Gam Yükünün Tüccarı Geldi" başlıklı söyleşisiyle edebiyatseverlerin karşısına çıkacak. Ardından, Harap Sahne grubu müzik dinletisi sunacak. Sinemaseverler için Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı Açık Hava Sineması’nda Türk sinemasının eskimeyen "Masumiyet" filmi gösterilecek ve ünlü oyuncu Güven Kıraç da sevenleriyle bir araya gelecek. Günün imza etkinliklerinde ise yine birbirinden değerli ünlü yazarlar ve yerel yazarlar stantlarda okurlarıyla buluşacak.

"VAKİT TAMAM ABBAS" ADLI OYUN SAHNELENECEK

Fuarın üçüncü günü Ören Meydanı etkinlikleri, büyük usta Yaşar Kemal’i anarak başlayacak. "Fotoğrafın Diliyle Yaşar Kemal" başlıklı oturumda, ustanın eşi Ayşe Semiha Baban ile Gazeteci-Yazar Lütfi Özgünaydın anıları ve belgeleri sevenleriyle paylaşacak. Ardından, Yazar Buket Uzuner "Ağaçlar Yoksa İnsan ve Edebiyat Yok" paneliyle çevre ve edebiyat ilişkisine dikkat çekecek. Yazar ve modacı Barbaros Şansal "Terzi Yamağı" söyleşisiyle sevenleriyle buluşacak. Tarih meraklıları için "Fatih ve Liderlik Sırları" adlı panelinde ise Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Sanat Tarihçisi-Yazar Dr. Talha Uğurluel sahneyi paylaşırken, gecenin kapanışını sevilen sanatçı Bora Duran şarkılarıyla sahne alacak. Oyun İşleri Tiyatrosu, "Vakit Tamam Abbas" adlı oyununu Ören Amfi Tiyatro’da sahneleyecek. İskele Meydanı’nda ise Eski Devlet Bakanı Önay Alpago "Hukuk Varsa Hayat Var" söyleşisiyle vatandaşlara hitap ederken, ardından Kutsal Evcimen türküleriyle alandakilere müzik ziyafeti sunacak. Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı’nda ise "Dedemin Gözyaşları" filmi açık havada beyaz perdeye yansıtılacak ve usta oyuncu Halil Ergün de sevenleriyle bir araya gelecek. İmza saatlerinde ise çok sayıda ünlü yazar ve yerel yazar imza masalarında okurlarını ağırlamaya devam edecek.

KEMAL ANADOL "SİYASET, TARİH, EDEBİYAT" ADLI PANELDE KONUŞACAK

Fuarın dördüncü gününde Ören Meydanı’nda hayati bir önem taşıyan "Körfezde Deprem Gerçeği" paneliyle açılacak. Deprem uzmanı - yazar ve aynı zamanda yüksek mimar, yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, deprem hakkında tecrübelerini ve bilgilerini aktaracak. Edebiyat ve sosyoloji oturumlarında ise Türk edebiyatının güçlü kalemi Latife Tekin "Zamansız'dan Para Gürültüsü'ne" adlı söyleşisiyle, Yazar ve Sosyolog Adil Yıldırım ise "Önce Kendini Sev" başlığıyla sevenleriyle buluşacak. Tarihçi-Yazar Erdoğan Aydın ve Yazar Şeyhmus Diken "Demokrasi Güçleri Ne Yapmalı?" adlı panelini gerçekleştirecek. Gecenin sonunda özgün sesi ve yorumuyla Zeynep Bakşi Karatağ’ın müzik dinletisiyle son bulacak. Tiyatro etkinliklerinde ise Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından "Şeyh Bedreddin Destanı" adlı oyun Ören Amfi Tiyatro sahnesinde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. İskele Mahallesi’nde ise Yazar Kemal Anadol ve Araştırmacı-Yazar Behiç İstanbulluoğlu’nun katılımıyla "Siyaset, Tarih, Edebiyat" adlı paneli gerçekleştirecek. Ardından Cihan Yıldız şarkılarıyla geceyi noktalayacak. Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı Açık Hava Sineması’nda ise popüler yapım "Issız Adam" film gösterimi yapılacak. Filmin başrol oyuncusu Cemal Hünal konuk olarak sevenleriyle buluşacak. Günün imza etkinliklerinde birbirinden değerli ünlü yazarlar ve yerel yazarlar, stantlarda okurlarıyla buluşacak.

"BAŞKOMUTAN & EMSALSİZ LİDER" BAŞLIKLI PANEL

Fuarın son günü, ekranların sevilen programı "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" ile Ören Meydanı’nda canlı yayın ile başlayacak. Bu özel yayında organizasyona ev sahipliği yapan T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, fuarın onur konuğu Şair Şükrü Erbaş ve Müzisyen Zeynep Bakşi Karatağ konuk olarak katılacak. Akşam programlarında ise ünlü yazar ve karikatürist Gani Müjde "Senaryo, Mizah ve Edebiyat" söyleşisiyle sevenlerine keyifli bir sohbet sunacak. Ardından Yazar Sinan Yağmur’un anlatımıyla "Bu Dünyadan Neyzen Tevfik Geçti" dinletisi gerçekleştirilecek ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Neyzen Ahmet Kaya canlı ney performansı sergileyecek. Tarih kuşağında Emekli Tümgeneral-Yazar Ahmet Yavuz ve Tarihçi-Yazar Dr. Selim Erdoğan "Başkomutan & Emsalsiz Lider" adlı paneliyle sahne alacak, ardından fuarın Onur Konuğu Şair Şükrü Erbaş için özel bir belgesel gösterimi ve ödül töreni düzenlenecek. 7. Burhaniye Kitap Fuarı, Türk halk müziğinin usta ismi Tolga Çandar’ın vereceği konseriyle sona erecek. Tiyatro sahnesinin son perdesinde İstanbul Meydan Sahnesi, "Faruk Sofuoğlu ile Gazozuna Nostalji" adlı eğlenceli ve nostaljik gösterisiyle Ören Amfi Tiyatro’da izleyicileriyle buluşacak. İmza saatlerinde ise ünlü yazar ve yerel yazarlar imza masalarında okurlarını ağırlayacak.

BAŞKAN DEVECİLER’DEN DAVET

Edebiyat tutkunları ve sanatseverleri 7. Burhaniye Kitap Fuarı’na davet eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Her yıl büyüyen bir heyecanla düzenlediğimiz kitap fuarımızda, sanatseverlerle yeniden buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, kitaplarla büyüyen çocukların, sanatla güçlenen gençlerin ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren toplumların geleceğe çok daha güvenle yürüyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle kültür ve sanata yaptığımız her yatırımı, yarınlarımıza ve çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras olarak görüyoruz. Burhaniye’mizin sokakları kitaplarla, meydanları edebiyatla, deniz esintisi şiirle buluşacak. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük kültür ve sanat yolculuğumuza ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

CUMHURİYET YAZARLARI BURHANİYE’DE

Cumhuriyet Kitap standının da yer alacağı fuarda yazarlarımızdan Prof. Dr. Hakkı Keskin 22-23 Temmuz, Öner Yağçı 23-24-26 Temmuz, Dursaliye Şahan 25 Temmuz, Halil Genç, Osman Selim Kocahanoğlu ise 23-24-26 Temmuz sat 19.00’da okurlarıyla bir araya gelecek.