Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu üçüncü konserini verdi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nin Çağdaş Etkinlik Merkezlerinde çalışmalarını sürdüren Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, emekli müzik öğretmeni Ruhsar Gencer’in şefliğinde; Ayşen Şentürk ve Esin Akgüngör’ün gönüllü emeğiyle hazırlanan üçüncü konseri “Öykülerle Türkülerimiz” ile sahne aldı. Bayraklı Nihal Kulaksızoğlu ÇEM (Çağdaş Etkinlik Merkezi), Buca Öğretmen Zeynep Günöz ÇEM, Karşıyaka Cumhuriyet ÇEM ve Karabağlar Feza & Ceyhan Demir Çalıkuşu ÇEM’den katılan 82 çocuk, Anadolu’nun farklı yörelerinden türküleri izleyicilerle buluşturdu.

Konserde çocuklar; Çorum’dan İzmir’e, Denizli’den Muğla’ya, Sivas’tan Urfa’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a, Ordu’dan Trakya’ya uzanan geniş bir repertuvarla Anadolu’nun kültürel zenginliğini sahneye taşıdı. Programda Neşet Ertaş, Ruhi Su, Özay Gönlüm ve Âşık Veysel gibi halk ozanlarımızın yaşam öyküleri de çocuklar tarafından aktarıldı. Çocuklar, seslendirdikleri türkülerle birlikte bu eserlerin öykülerini, yazan ve besteleyen ozanların kültürümüze kattığı değerleri de izleyicilerle paylaştı. Çağdaş Etkinlik Merkezlerinden çocuklar solo türküler de seslendirirken, ÇYDD mezunu Efe Ömer Çulhacı ve Çocuk Birimi Sorumlusu Filiz Sezgin de birer ezgiyle konsere katkı sundu. Konserin sonunda Çağdaş Etkinlik Merkezlerinin sorumluları ve koro gönüllüleri sahneye davet edilerek çocuklarla birlikte Atatürk Marşı’nı seslendirdi. Salon, konser boyunca türkülere coşkuyla eşlik etti.

“BU KORO, ÇAĞDAŞ DEĞERLERİMİZİN SOMUT BİR TEMSİLİDİR”

Etkinliğin sonunda konuşan ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, koronun yalnızca bir sanat çalışması olmadığını; çocukların eşitlik, dayanışma, özgüven ve birlikte üretme kültürünü yaşayarak öğrendiği değerli bir aydınlanma çalışması olduğunu vurguladı. Tamtürk, “Bu koro, çağdaş değerlerimizin somut bir temsilidir. Burada seçme yok, eleme yok; çocuklarımız özgür iradeleriyle katılmayı seçiyor. Birbirini dinlemeyi, birlikte üretmeyi ve ortak bir ses yaratmayı öğreniyor. Geçmişten geleceğe kültürel mirasımızın en saf, en temiz taşıyıcısı olan türkülerimizin ortak hafızası ve sanatın birleştirici gücüyle; ortak yurttaşlık bağımızı, birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştiriyorlar. İşte laik ve demokratik yaşam kültürü dediğimiz şey de tam olarak budur” dedi. Konuşmasının ardından Aslı Tamtürk, koronun hazırlanmasında büyük emek veren üç müzik öğretmenine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Katılımcılar, çocukların küçük yaşta kültürümüzle, halk ozanlarımızla ve türkülerimizin öyküleriyle buluşmasının öneminden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocukların sahnedeki neşesi, özgüveni, birlikte üretme sevinci ve türkülerle kurduğu güçlü bağ izleyicilerden büyük alkış aldı.