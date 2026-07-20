Can dostlar emin ellerde

Datça Belediyesi, sokaktaki can dostlarımız için yürüttüğü çalışmaları büyüterek sürdürüyor. Muğla Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından onaylanan Datça Belediyesi Bakımevi, 4 Şubat 2026 tarihinde aldığı resmi çalışma izniyle bölgenin tescilli 3’üncü barınağı olarak hizmet vermeye başladı.

Faal olarak hizmete girdiği günden bu yana adeta bir sevgi ve şifa merkezine dönüşen bakımevinde, bugüne kadar en az 1846 kedi ve köpek rehabilite edilerek sağlığına kavuşturuldu. Sokaktaki hayvanları sıcak bir yuva ile buluşturmayı da hedefleyen barınak, bu süreçte 237 köpeği yeni aileleriyle buluşturmayı başardı. Şu anda bakımevinde 170 köpek misafir ediliyor ve bakımları titizlikle sürdürülüyor.

Bakımevinde sokak hayvanlarının sağlığı ve konforu için profesyonel bir ekip çalışıyor. Tesiste; Datça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü liderliğinde, 1 memur, 2 veteriner hekim, 1 tekniker ve 6 işçi olmak üzere toplam 11 personel görev yapıyor.

Datça Belediyesi, can dostlarının yaşam kalitesini artırmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bakımevi için; 2025 yılında personel maaşları hariç 4 milyon 567 bin TL harcama yapıldı. 2026 yılının geride kalan döneminde ise yine personel maaşları hariç 3 milyon 205 bin TL bütçe kullanıldı. Belediye, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin aksamaması adına 2026 yılı toplam bütçesini ise 13 milyon 716 bin TL olarak belirledi.

KIZLAN’DAKİ YENİ ALAN İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Datça’da sokak hayvanlarına yönelik vizyon bakımevini aşıyor. Kızlan bölgesinde, yaklaşık 512 hayvanın modern şartlarda barınabileceği 3 bin 200 metrekarelik dev bir tesis için tahsis işlemleri resmi olarak tamamlandı. Alan üzerindeki gerekli inşaat ve düzenleme çalışmalarına hızla başlandığı bildirildi.

Datça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Gültekin, “Datça Belediyesi Hayvan Bakımevimiz, 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 tekniker stajyeri, 6 işçi ve 2 idari personelden oluşmakta. Bakımevimiz Muğla’nın 3’üncü izinli bakımevi. Buradaki hayvanlara özveriyle bakmaktayız” dedi.

DAYANIŞMAYLA ÖRNEK MODEL OLUŞTURALACAK

Datça Belediyesi Meclis Üyesi Melike Işıktekin, “Datça’da sahipsiz hayvanlarımız için önemli bir sürecin içindeyiz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun yeni haliyle, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorumluluk belediyelere verilmiştir. Biz de Datça Belediyesi olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün hayvan bakımevimiz, Muğla’nın örnek gösterilen bakımevlerinden biri olarak hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 köpek kapasiteli bakımevinin bugün çok daha fazla sayıda hayvana hizmet verdiğine vurgu yapan Işıktekin, “Uzun süredir beklediğimiz doğal yaşam alanı tahsisinin sonuçlanması Datça adına çok önemli bir gelişme olmuştur. Proje tamamlanıncaya kadar geçen sürede zaman kaybetmiyoruz. Belediyemiz, gönüllülerimiz ve hayvanseverlerimizle birlikte doğal yaşam alanı inşaatı tamamlanıncaya kadar, yeni alanda geçici yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Aynı zamanda gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde süreci ortak akıl, şeffaflık ve güven temelinde birlikte yönetiyoruz. Yeni yaşam alanı da yalnızca belediyemizin değil; Mimarlar Odası, bakım evi gönüllüleri ve Datça halkının katkılarıyla şekillenmektedir. Hedefimiz; yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getiren, hayvan refahını önceleyen, sürdürülebilir ve örnek bir yaşam alanını Datça’ya kazandırmaktır. İnanıyoruz ki dayanışmayla, ortak akılla ve emekle Datça’da hayvan hakları konusunda örnek gösterilecek bir modeli hep birlikte oluşturacağız” diye konuştu.

GELİN ELLERİNDEN TUTALIM

Datça Belediyesi Bakımevi Gönüllüsü Nurcan Kaya da hayvan hakları mücadelesinde gönüllü çalışmalarının öneminin çok büyük olduğuna dikkat çekti. Kaya, “Uzun yıllardır Datça’da hayvan hakları için çalışan 25 kişi olarak Datça Bakımevi Gönüllüleri olarak bakımevinde çalışıyoruz. Personel arkadaşlarımızla beraber köpeklerimizin refah seviyelerimizi yükseltmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geldiğimiz noktada en çok ihtiyacımız olan şey sahiplendirme. Şimdi sıra bizde, lütfen onların ellerinden tutalım” dedi.

Kaya, şunları dile getirdi: “Bir köpek için bakımevinde olmak çok zor. Normal bakımevlerinde günde sadece bir kez mama veren personeli görüyorlar. Bu nedenle gönüllü desteği çok önemli. Bizler onları çıkarıyoruz, dolaştırıyoruz, tarıyoruz ve ödül bisküvileri veriyoruz. O nedenle bakımevimizde bulunan hiçbir köpek vahşileşmedi, insana çok alışıklar.”

Kızlan’da yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte Datça, sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu konusunda bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline gelecek.