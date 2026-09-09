Cemil Tugay: 104 yıl önce de buradaydık, bugün de buradayız

İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Milli Mücadele’nin İzmir’den Anadolu’ya yayılan bağımsızlık iradesiyle başladığını belirtti.

“BİR MİLLET TESLİMİYETİ REDDETTİ”

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgal edilmesinin ardından Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşunun Anadolu’daki direnişin simgesi olduğunu söyleyen Tugay, “Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşunla bir millet teslimiyeti reddetti. O irade İzmir’den Anadolu’ya yayıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir kurtuluş mücadelesine dönüştü” diye konuştu.

Milli Mücadele’nin yalnızca cephede savaşan askerlerin değil, Anadolu halkının ortak mücadelesi olduğunu vurgulayan Tugay, “Anadolu’nun kadınları cephane taşıdı. Köylüler elindeki ekmeği ordusuyla paylaştı. Gençler cepheye koştu. Analar evlatlarını vatana emanet etti. İsmini bilmediğimiz milyonlar aynı bağımsızlık ülküsünün etrafında birleşti” dedi.

Tugay, “Bir millet vatanına ve geleceğine sahip çıktı. Bir millet kendi kaderini kendi elleriyle yazdı. Bir millet esarete cesaretle karşılık verdi” ifadelerini kullandı.

“O SES İZMİR’DE YANKILANDI”

Büyük Taarruz’un ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinin kurtuluşun sesi olduğunu belirten Tugay, “O ses İzmir’de yankılandı” dedi.

9 Eylül 1922 sabahında yaşananlara değinen Tugay, Halkapınar’dan Konak’a uzanan kurtuluş yürüyüşünün büyük fedakârlıklarla gerçekleştiğini söyledi. Tugay, “Kurtuluşa saatler kala Halkapınar’da şehit düşen askerlerimizin vatan sevgisi vardı. Yaralanmasına rağmen ilerleyen Yüzbaşı Şerafettin Bey’in cesareti vardı. Hükümet Konağı’na taşınan ay yıldızlı bayrağımızda bir milletin yıllarca verdiği mücadelenin onuru vardı” diye konuştu.

“9 EYLÜL RUHU, BU RUHTUR”

İzmirlilere 9 Eylül 1922 sabahını hatırlatan Tugay, işgalin ardından Türk bayrağının yeniden göndere çekildiği anın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tugay, “O insanların sevincini düşünün. Birbirlerine nasıl sarıldıklarını, gözyaşlarını tutamadıklarını, çocuklarını kucaklarına alıp kurtuluşu nasıl karşıladıklarını düşünün. 9 Eylül ruhu, bu ruhtur. Bir milletin yıllarca süren acının, mücadelenin ve hasretin ardından kendi bayrağı altında, kendi vatanında yaşama iradesidir” dedi.

“MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINA BORÇLUYUZ”

Bugün özgürce meydanlarda buluşulabilmesinin Milli Mücadele kahramanlarının fedakârlıkları sayesinde olduğunu söyleyen Tugay, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarına borçluyuz. Kurtuluşun meşalesini yakan Hasan Tahsin’e borçluyuz. İşgalcilere boyun eğmediği için süngü darbeleriyle can veren Albay Süleyman Fethi Bey’e, Halkapınar’da can veren Mehmetçiklerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Yüzbaşı Şerafettin Bey’i, İzmir’e yürüyen Türk ordusunun neferlerini ve Milli Mücadele’ye destek veren Anadolu kadınlarını da anan Tugay, “Kağnısıyla cephane taşıyan Anadolu kadınlarına, evladını vatan için uğurlayan analara, isimlerini hiç öğrenemediğimiz kahramanlara borçluyuz” dedi.

“CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKARAK BU BORCU TAŞIYORUZ”

Bu tarihsel sorumluluğun Cumhuriyet’e ve Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkılarak yerine getirilebileceğini söyleyen Tugay, “Bu borcu her 9 Eylül’de onları minnetle anarak taşıyoruz. Cumhuriyet’e sahip çıkarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda aklı, bilimi, millet iradesini ve bağımsızlığı savunarak taşıyoruz” diye konuştu.

Tugay, İzmir’in Cumhuriyet değerlerine bağlılığını koruduğunu belirterek, “Bir asırdan fazlası geçti. Bayraklarımız yine burada. İzmirliler yine burada. Çocuklarımız yine burada. Atatürk sevgisi burada. Cumhuriyet burada. İzmir, emanetini yere düşürmedi” dedi.

“BUGÜN DE BURADAYIZ, YARIN DA BURADA OLACAĞIZ”

1931 yılında Hizmet Gazetesi’nde 9 Eylül kutlamaları öncesinde yayımlanan “9 Eylül’de Türk milleti: Ben varım! dedi” sözünü hatırlatan Tugay, meydandaki yurttaşlara, “İzmir burada mı? Cumhuriyet’in evlatları burada mı? Atatürk’ün evlatları burada mı?” diye seslendi.

Tugay konuşmasını, “104 yıl önce de buradaydık. Bugün de buradayız. Yarın da çocuklarımız burada olacak. Bu bayrak hep burada olacak” sözleriyle tamamladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle andığını belirten Tugay, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yılını kutladı.