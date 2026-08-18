Cemil Tugay’dan kadınlara çağrı: Üretin, alım garantisi bizden

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ’ın Erikli Mahallesi sakinlerine akşam sürprizi yaptı. Geçen yıl Beydağ ziyareti sırasında Erikli halkının taleplerini dinleyen Başkan Tugay, mahallenin geliştirilmesi için iletilen talepleri hayata geçirmişti. Yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Tugay’a teşekkür eden Erikli sakinlerini habersiz ziyaret eden Tugay, akşam çayını mahalle sakinleriyle birlikte içti.

Başkan Tugay’a ziyareti sırasında Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve eşi Demet Başaran ile Erikli Muhtarı Burhanettin Uslu eşlik etti. Akşam saatlerinde köy meydanında Başkan Tugay’ı karşılarında gören Eriklililer, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ OLDU

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erikli sakinlerinin talebi doğrultusunda düzenlenen köy meydanını ziyaret etti. Meydanda Başkan Tugay’ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, alkışlarla teşekkürlerini iletti. Erikli Muhtarı Burhanettin Uslu, “Bizi çok mutlu ettiniz Başkanım. Her zaman sizi sahada görüyoruz. Sürekli koşturuyorsunuz. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu; sizi beklemiyorduk” dedi. Beydağ’ın yaz akşamını renklendiren buluşmada Başkan Tugay, 7’den 70’e Erikli halkıyla kucaklaştı. Miniklere kitap, top ve oyuncak hediye eden Başkan Tugay, çekirdek eşliğinde çay içerek, sohbet etti, talepleri dinledi.

“SİZİ GÖRMEK YETER BANA; BAŞKA BİR ŞEYE GEREK YOK”

Ziyarette Erikli sakinleriyle konuşan Başkan Tugay, köy meydanı ve diğer hizmetler için teşekkürleri kabul ederek, “İçimden geldi, kalkıp geleyim dedim. Güle güle kullanın, siz memnunsanız biz de memnunuz” dedi. Başkan Tugay, kadınlar ve çocuklar olmak üzere vatandaşları önümüzdeki ay kapılarını açacak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet etti. Tugay, “Köyünüz çok güzel. Elimden ne geliyorsa gece gündüz yapmaya hazırım. Sizi görmek yeter bana; başka bir şeye gerek yok. Ben sizin gönlünüzün güzelliğini biliyorum; o yeter” dedi.

“HAYDİ, BİR CESARET HERKESE ÖRNEK OLUN”

Beydağ’ın birbirinden hünerli üretici kadınlarına kooperatifleşme çağrısı yapan Başkan Tugay, “Türkiye’nin dört bir yanında kaliteli ve organik üretimler gerçekleştiriliyor. Siz de üretin, kooperatif kurun, biz destek oluruz. Arkanızda iki tane belediye var. Beydağ’ın kestanesi var, inciri var, zeytini var. Önemli olan kooperatifi işletmek. Siz sağlıklı, iyi ürünler üretin, alım garantisi bizden. Haydi, bir cesaret. Herkese örnek olabilirsiniz” şeklinde konuştu.