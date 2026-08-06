Cemil Tugay'dan Kazakistan iş dünyasına İzmir daveti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Kazakistan'da temaslarını sürdürdü. İlk olarak Kazakistan'ın Almatı, Çimkent ve Türkistan şehirlerini ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Saadet Çağlın, Hediye Kaya, Mehmet Emin Davran ve Hidayet Petin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Telcioğlu ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

UÇUŞLARIN BAŞLAMASI ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Heyet ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Maslahatgüzar Orhan Barış Sönmez ve Büyükelçilik yetkilileriyle bir araya geldi. Astana Büyükelçiliği ziyaretinde Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin mevcut durumu ile ticaret, eğitim, tarım ve kültür alanlarındaki iş birliği imkânları ele alındı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Almatı–İzmir direkt uçuşlarının başlamasının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek, şehirler arası diplomasi ve yerel yönetimler düzeyindeki iş birliklerinin kalıcı sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Balkanlar'da yürütülen başarılı kardeş şehir çalışmalarını örnek gösteren Başkan Tugay, benzer bir modelin Kazakistan şehirleriyle de geliştirilebileceğini, özellikle Çimkent ile mevcut kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

KURUMSAL TEMASLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Görüşmede ayrıca İzmir’in üretim ve tarım potansiyeli üzerinde duruldu; başta incir olmak üzere İzmir’in güçlü olduğu tarımsal ürünlerin ihracatı ve karşılıklı ticaret imkanları ile eğitim ve ticaret alanındaki iş birliği imkânları ele alındı. Türkiye'de, özellikle İzmir'de eğitim gören Kazak öğrencilerin iki ülke arasında gelecekte kurulacak ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli bir köprü oluşturduğu ifade edildi. Ticaret alanında ise Kazakistan'ın yatırım ortamı, organize sanayi bölgeleri, teşvik sistemi ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Türkiye ile Kazakistan arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ve kurumsal temasların artırılmasının ikili ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Özellikle eğitim alanındaki iş birliklerinin uzun vadeli ve kalıcı sonuçlar doğurduğu; Türkiye’de eğitim alan Kazak gençlerin edindikleri bilgi ve deneyimlerle ülkelerine döndüklerinde iki ülke arasındaki kültürel ve insani bağların gelişmesine katkı sağladıkları belirtildi. Bu çerçevede öğrenci hareketliliğinin, karşılıklı ziyaretlerin ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinin Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geleceği açısından stratejik değer taşıdığı vurgulandı.

BAŞKAN TUGAY KAZAKİSTAN'IN İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Dr. Cemil Tugay ile beraberindeki heyet, Astana'da Kazakistan İş Adamları Birliği (TÜKİB) temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmede, Kazakistan'ın yatırım ortamı, ekonomik dönüşüm süreci ile Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmede, özellikle İzmir ile Kazakistan arasında yatırım, sanayi, tarım, enerji ve ticaret alanlarında ortak çalışma fırsatlarının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kazakistan'daki yatırım teşvik mekanizmaları, yatırımcı destek sistemleri ve farklı bölgelerde öne çıkan yatırım alanları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir iş dünyası ile Kazakistan'daki yatırımcıların doğrudan bir araya gelebileceği temasların artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından TÜKİB temsilcileri İzmir'e davet edilerek, İzmirli iş insanları, sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla bir araya gelmeleri ve Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını doğrudan paylaşmaları önerildi. Taraflar, bu yönde gerçekleştirilebilecek organizasyonların iki ülke iş çevreleri arasında somut iş birliklerine zemin hazırlayacağı konusunda görüş birliğine vardı. Görüşmede ayrıca, doğrudan uçuşların başlamasının ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtilirken, kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve yatırım kuruluşları arasında düzenli temasların sürdürülmesi ve karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması yönündeki temenniler dile getirildi. Taraflar, mevcut iş birliği potansiyelinin somut projelerle desteklenmesi amacıyla iletişimin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

HEYET ATATÜRK PARKI’NI ZİYARET ETTİ

Astana programının devamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Astana’da bulunan ve Türkiye-Kazakistan dostluğunu simgeleyen Atatürk Parkı’nı da ziyaret ederek Atatürk heykeli ve Yunus Emre anıtını da inceledi. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesinin de ziyaret edildiği Kazakistan'ın tarihî ve kültürel mirasını yansıtan sergi alanlarının incelendiği programın sonunda heyet, 2022 yılında tamamlanan ve Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Astana Ulu Camii'ni ziyaret ederek programını tamamladı.