Cemil Tugay: Herkes hak ettiği kazanca sahip olmalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaz aylarının tezgahlarını renklendirdiği sebze ve meyve hali esnafıyla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Kaynaklar’daki İzmir Sebze ve Meyve Hali’ne giden Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan ve dernek yönetimi eşlik etti. Başkan Tugay, sebze ve meyve halindeki esnafı tek tek ziyaret ederek bol kazanç diledi, sohbet etti. Başkan Tugay, mevsim ürünleri ve mevcut piyasa koşulları hakkında bilgi aldı. Ardından dernek binasında hal esnafıyla bir araya gelen Başkan Tugay, sebze ve meyve halinin şartları, esnafın otopark, buzhane gibi sorunlarına ilişkin talepleri dinledi, not aldı.

“İNSANLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN BU GÖREVE GELDİM”

İzmir Sebze ve Meyve Hali’nin mevcut şartlarının iyileştirilmesi ya da yeni modern bir sebze ve meyve halinin kazandırılması hakkında esnafla fikir alışverişi yapan Başkan Tugay, hale ulaşım güzergahının rahatlatılması için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Başkan Tugay, “İzmir’in esnafı, çiftçisi çok farklı. Çok kalender, çalışkan insanlar. Söyledikleriniz benim için çok kıymetli. Ben sizlerle ilgili kalıcı çözümler üretmek için gayret göstereceğim. 20 sene, 30 sene sonra da olsa İzmir’e yeni bir hal gerekecek. Böyle konuları ne kadar erken planlarsanız, o kadar erken yol alırsınız. Kentlinin sorunlarına çözüm üretmek için bu göreve geldim. O nedenle taleplerin iletilmesini önemsiyorum” dedi.

“HERKES İŞİNİ HUZURLA YAPMALI, HAK ETTİĞİ KAZANCA SAHİP OLMALI”

Mahsulün tarladan sofraya sağlıklı, güvenli ve adil bir şekilde ulaşması gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, “Bu düzen iyi bir şekilde yürümeli. Üreten çiftçi de, buradaki komisyoncu da, manav da, pazarcı da herkes işini huzurla yapmalı, hak ettiği kazanca sahip olmalı. Sağlıklı gıda çocukların sofrasına yeterli miktarda ulaşabilmeli. Bu düzeni aksatmayacak ve en iyi şekilde işlemesini sağlayacak her şeyi yapmalıyız” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’DEN HİÇBİR İSTEĞİMİZ GERİ DÖNMEDİ”

İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan ise “Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler kutsal bir görev icra ediyoruz. İnsanlar gece uyurken biz çalışmaya başlıyoruz. İzmir halkının günlük taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için çabalıyoruz. Bizim asli görevimiz, üreticinin ve tüccarın bize gönderdiği ürünleri, o günkü arz ve talep doğrultusunda değerlendirmektir. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir isteğimiz geri dönmedi. Belediyemiz, halimizi kullanıma en uygun hale getirdi” diye konuştu.

BÖLGENİN ÖNEMLİ TİCARET VE LOJİSTİK MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali, 154 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. Toplam 157 iş yerinin yer aldığı halde kış döneminde günlük ortalama 2 bin 500–3 bin araç, yaz aylarında ise 5–6 bin araç giriş-çıkış yapıyor. 2026 yılı başından bu yana halde 241 milyon 937 bin 320 kilogram sebze ve meyvenin işlemi yapıldı. Temmuz ayında 35,2 milyon kilogramlık işlem hacmine ulaşıldı; en çok işlem gören ürünler ise domates, karpuz ve patates oldu. İzmir Hali, yalnızca İzmir üreticisi ve esnafı açısından değil, Türkiye’nin farklı üretim merkezlerini birbirine bağlayan bölgesel bir ticaret ve lojistik merkezi niteliğinde. İzmir’e ürün gönderen iller arasında Antalya, Mersin, Manisa, Konya, Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Afyon, Bursa ve Adana öne çıkıyor. Özellikle Antalya, Mersin, Manisa ve Konya yüksek hacimli kaynak iller arasında yer alıyor. İzmir’den çıkan ürünler ise başta Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak olmak üzere çevre illere ulaşıyor.