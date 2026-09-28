Cemil Tugay: İzmir’i çok daha iyi bir yere getireceğiz

Bergama’nın Kozak bölgesinde yetişen ürünler, Bergama Kozak Yöresel Ürünler Şenliği’nde tezgahlardaki yerini aldı. İzmir’in dört bir yanından gelen yurttaşlar, Kozak Yaylası’nın eşsiz doğasında buluştu. Şenliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve eşi Evrim Çelik, muhtarlar, Bergamalılar, İzmir merkezinden kaldırılan otobüslerle alana ulaşan yurttaşlar, gaziler ve şehit aileleri katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şenlikte, bölgede yetişen üzüm, domates, çam fıstığı, bal ve pekmez gibi organik ve yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Başkan Tugay ve Başkan Çelik, stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti, ikramlardan tattı ve yöresel ürünlerden satın aldı. Etkinliğe katılan yurttaşlar, Başkan Tugay’la hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmir merkezinden kaldırılan otobüslerle şenliğe katılan yurttaşlar, etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek Başkan Tugay’a teşekkür etti.

“İZMİR’İN DÖRT BİR KÖŞESİ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Şenlikte konuşan Başkan Tugay, İzmir’in doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Tugay, “Bergama ile Kozak ile İzmir’in dört bir köşesi ile büyük gurur duyuyoruz. Bu şehrin değerlerine sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir’i nereden aldıysak ondan çok daha iyi bir yere getireceğiz” dedi.

“ÖYLE BİR ŞENLİK YAPALIM Kİ HERKES KOZAK’I TANISIN VE BİLSİN”

Bergama ziyaretleri sırasında yurttaşlardan ve muhtarlardan şenlik talebi geldiğini belirten Başkan Tugay, şenliğin pandemi nedeniyle 2020’den bu yana düzenlenmediğini söyledi. Talep üzerine şenliği kısa sürede gerçekleştirdiklerini ifade eden Tugay, “Önümüzdeki yıl öyle bir şenlik yapalım ki Türkiye’de duymayan kalmasın, herkes Kozak’ı tanısın ve bilsin. Bu şenliğin iki amacı var. Birincisi bizi bir araya getirmek, diğeri ise dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Kozak Yaylası’nın yalnızca fıstık çamı, üzümü ve yerel ürünleriyle değil, insanı ve kültürüyle de tanınmasını sağlamak” diye konuştu.

“SİZİN AİLENİZDEN İNSANLARIZ”

Başkan Tugay, Bergama’nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, “Bizler sizin evlatlarınızız, sizin ailenizden insanlarız. tıbbın doğduğu yerde bugün bir profesör doktor bir belediye başkanı ve yine doktor bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin huzurundayız.İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İzmir sadece metropol değildir; Bergama’dan Ödemiş’e, Kiraz’dan Çeşme’ye kadar tüm ilçelerimiz İzmir’dir” dedi.

“GAZİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Şenliğe katılan şehit aileleri ve gazilere selam gönderen Başkan Tugay, “Gazilerimiz bizim yaşayan anıtlarımız. Benim babam da Kıbrıs gazisiydi. Babamı kaybettik, gazilerimizi onun emaneti olarak görüyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

KOZAKLILAR TALEP ETTİ, ŞENLİK BAŞLADI

Şenlikte konuşan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, kısa süre önce Başkan Tugay ile Kozak bölgesini ziyaret ettiklerini belirterek, şenlik fikrinin bölge halkının talebi üzerine hayata geçirildiğini söyledi. Çelik, “Köylülerimizin talebi doğrultusunda bu şenliği düzenlemeye karar verdik. İyi ki yapmışız. Amacımız, köylerimizde yetişen ürünleri tanıtmak, tüketimini artırmak ve yurttaşlarımızın hoşça vakit geçirmesini sağlamak. Üzüm, domates, çam fıstığı, bal ve pekmez gibi yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve satışa sunulduğu şenliğimizde, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de bizleri yalnız bırakmadı” dedi.

EN İYİ ÜZÜM SEÇİLDİ, GELENEKSEL GELİN BAŞLARI TANITILDI, KONSERLER VERİLDİ

Şenlik kapsamında düzenlenen En İyi Üzüm Yarışması’nda dereceye giren üreticilere plaketleri, Başkan Tugay, Başkan Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür tarafından verildi. Yarışmada Burhanettin Çam birinci, Ergün Aşut ikinci, Seyfi Gökçe ise üçüncü oldu. Şenlikte ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu farklı yörelere ait halk oyunlarını sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun marşları ve çeşitli orkestra topluluklarının konserleri de etkinliğe renk kattı. Bergama yöresine özgü geleneksel gelin başları ise uygulamalı olarak tanıtıldı.