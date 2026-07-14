Cemil Tugay: İzmir’in sorunlarını birer birer çözelim diye yola çıktık

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda kente dair gündem maddeleri ve önergeler oylandı. Meclis oturumunda Başkan Dr. Cemil Tugay, Buca Belediyesi Başkan Vekili seçilen Hüseyin Benzer, Balçova Belediyesi Başkan Vekili seçilen Selahattin Yıldız ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçilen Fuat Gümüş’ü meclis üyelerine duyurarak yeni görevlerinde başarı diledi.

“İZMİR İTFAİYESİ TÜRKİYE’NİN EN İYİ İTFAİYELERİNDEN BİRİSİDİR”

Meclis oturumunda İzmir İtfaiyesi’yle ilgili gelen önergeye karşılık konuşan Başkan Tugay, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı İzmir İtfaiyesi’nin özveriyle çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek, “İzmir İtfaiyesi’ne 200’den fazla yeni itfaiye eri alındı. Yeni itfaiye araçları için alım süreçleri başlatıldı. O araçlar imal ediliyor ve parti parti teslim edilecek. Yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla kırsal mahallelere yangın tankerleri dağıttık. Şu anda başarıyla çalışan bir İzmir İtfaiyesi var. Bence İzmir İtfaiyesi, Türkiye'nin en iyi itfaiye teşkilatlarından biri. Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ile her geçen gün daha güçlü bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Ekiplerimiz her gün onlarca yangına müdahale ediyor" dedi.

Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çeken Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın risk haritasını oluşturduğunu ve bu doğrultuda gerekli önlemleri artırdığını ifade etti. Tugay, "Elimizden gelen tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

“ŞEMİKLER KARAYOLU ÜST GEÇİDİ’Nİ DURDURMA GİBİ BİR DURUM OLAMAZ”

Meclis toplantısında yapımı süren Şemikler Karayolu Üst Geçidi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projede yaşanan gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Köprünün Şemikler ayağının inşa edileceği bölgede zemin güçlendirme çalışmaları sırasında daha önce tespit edilemeyen yoğun bir yer altı su akışıyla karşılaşıldığını ifade eden Tugay, bu nedenle projenin teknik açıdan yeniden değerlendirildiğini söyledi.

Üniversitelerin uzman teknik birimlerinden görüş alındığını ve çeşitli mühendislik denemelerinin gerçekleştirildiğini aktaran Tugay, "Gerekli teknik karar alındı. Şimdi bu kararın uygulama denemeleri yapılıyor. Ardından çalışmalar tamamlanacak. Bu proje bizim için son derece önemli. Çalışmaları yavaşlatmak ya da durdurmak gibi bir durum söz konusu değil. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Yüklenici firma da iyi niyetle çalışmalarını sürdürüyor. Üst geçidin önemini bildiğim için süreci yakından takip ediyorum" dedi.

Başkan Tugay, Şemikler Karayolu Üst Geçidi'nin yanı sıra Ayyıldız Kavşağı bağlantılı iki yeni ulaşım projesini de hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, kent ulaşımını rahatlatacak yatırımların devam edeceğini ifade etti.

AÇIK VE SAMİMİ DİYALOG ÇAĞRISI

Meclis toplantısında Karabağlar'da uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununa da değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere ortak çözüm çağrısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara'da kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılmasını öneren Tugay, sürecin uzlaşı ve iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlıkla doğrudan görüşülerek sürecin tüm yönleriyle ele alınmasının önemine dikkat çeken Tugay, "En kısa sürede bir araya gelelim. Bu konu İzmir'in en önemli ve öncelikli meselelerinden biri. Talebimiz, planlama yetkisinin belediyemize devredilmesiydi. Bunun mümkün olmayacağı yönünde sözlü bilgi verildi. Bu nedenle tüm meclis gruplarımızla birlikte bakanlıktan randevu alalım. İlgili genel müdür, bakan yardımcısı, mümkün olursa Sayın Bakan ile bu konuyu ayrıntılı şekilde değerlendirelim. Bakanlığın yaklaşımını net olarak anlayalım, hangi konularda çekinceleri olduğunu birlikte konuşalım. Bu süreci yalnızca burada alınmış bir meclis kararı olarak değil, tüm tarafların katılımıyla açık ve samimi bir diyalog içinde yürütelim" dedi.

“BAKANLIK YAKLAŞIMINI NET OLARAK ORTAYA KOYMALI”

Karabağlar'daki kentsel dönüşüm sorununun artık ertelenemeyecek bir noktaya geldiğini vurgulayan Başkan Dr. Cemil Tugay, tüm tarafları ortak irade ortaya koymaya davet etti. Tugay, "Burası artık kanayan bir yaraya dönüştü. Bu sorunu çözmek için hepimiz irade ortaya koyalım, yoğun bir mesai harcayalım. Ankara'da bakanlıkla görüşmeden herhangi bir karar vermeyelim. Eğer bize planlama çalışmalarını yürütme yetkisi verilirse ve sınırlar net olarak belirlenirse, bu sorunu birlikte çözelim. Biz, İzmir'in yıllardır biriken sorunlarını tek tek çözmek için yola çıktık ve bu konuda son derece kararlıyız. Karabağlar da kentin en öncelikli meselelerinden biri. Bu nedenle bakanlığın yaklaşımını net biçimde ortaya koymasını istiyoruz. Konunun tüm muhatapları bir araya gelsin, hangi konularda onay alınabileceğini, hangi noktalarda çekince bulunduğunu açıkça konuşalım" dedi.

“AKILARDA SORU İŞARETİ KALMASIN”

İzmir’in katı atık bertaraf sorunuyla ilgili AK Parti Grubu’nun eleştirilerine yanıt veren Başkan Tugay, mevcut ve yapılması konuşulan tesisler hakkında bilgi verdi. Başkan Tugay, “Bakanlığa gittiğimizde bu konuyu da görüşelim. Bakanlıkta bekleyen onay süreçlerimiz var. Herkesin huzurunda her şey konuşulsun, akıllarda soru işareti kalmasın. Bizde bir eksik veya yanlış varsa bakanlık bunu dile getirsin. Ama onlarda bekleyen bir iş varsa bunu da siz duyun. Bir çözüm için de yardımcı olurlarsa elbette seviniriz. Bunlar siyaset üstü konular. Bunlar yerel yönetimin, devletin, İzmir halkına karşı yükümlülükleridir, zorunluluklarıdır. Beraberce bu sorunları çözelim” şeklinde konuştu.