Cemil Tugay, Kazakistan’da İzmir için yeni iş birliklerinin kapısını araladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in Kazakistan’ın şehirleri ile kültür, turizm ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek için çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Kazakistan'ın Almatı, Çimkent ve Türkistan şehirlerini kapsayan ziyaretinde Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Saadet Çağlın, Hediye Kaya, Mehmet Emin Davran ve Hidayet Petin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Telcioğlu eşlik etti. Zziyaret boyunca gerçekleştirilen diplomatik temaslar, yerel yönetimler arası görüşmeler ve kültürel programlarla İzmir ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazanması yönünde önemli adımlar atıldı.

İLK DİREKT İZMİR ALMATI UÇUŞU İLE HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Kazakistan ziyaretini 31 Temmuz 2026 tarihinde SunExpress tarafından başlatılan ilk direkt İzmir-Almatı seferiyle gerçekleştirdi. Almatı’da iki ülke arasındaki yeni hava köprüsünü ekonomik, kültürel ve yerel yönetimler düzeyindeki iş birliklerine dönüştürmek amacıyla kapsamlı temaslar gerçekleştirildi. Program kapsamında Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu ziyaret edilirken, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelinerek iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret potansiyeli değerlendirildi.

22 YILLIK İZMİR–ÇİMKENT İŞ BİRLİĞİ YENİ BİR AŞAMAYA TAŞINIYOR

Başkan Tugay yönetimindeki İzmir heyetinin ikinci durağı Çimkent oldu. Çimkent Akimi (Yerel mülki idare amiri-belediye başkanı) Syzdykbekov Gabit Abdimazhitovich'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede İzmir heyetine Türkiye Cumhuriyeti Türkistan Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Öykü Arpınar eşlik ederken, toplantıya Çimkent tarafından Akim Birinci Yardımcısı Aidyn Meirambekuly Karimov, Akim Yardımcısı Arman Sabituly Sabitov ve beraberindeki bürokratlar katıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2004 yılından bu yana iş birliği protokolü bulunan Çimkent ve İzmir ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla resmi görüşmeler gerçekleştirildi. İki kent arasında 22 yıldır devam eden iş birliğinin kardeş şehir ilişkisine dönüştürülmesi yönünde karşılıklı irade ortaya konulurken; ticaret, sanayi, turizm, kültür, tarım alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

BAŞKAN TUGAY’DAN 95. İEF DAVETİ

Görüşmede Başkan Dr. Cemil Tugay, 2004 yılında temelleri atılan iş birliğinin aradan geçen sürede istenen düzeye ulaşamadığını belirterek, bundan sonraki dönemde ilişkileri çok daha güçlü ve somut bir zeminde geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tugay, doğrudan uçuşların başlamasının iki şehir arasındaki karşılıklı ziyaretleri artıracağını, ticaret ve ekonomik iş birliklerine de önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Çimkent heyetini 5-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'na davet eden Tugay, iki şehir arasında ortak çalışma gruplarının kurulmasını ve düzenli ziyaretlerin gerçekleştirilmesini önerdi. Çimkent Akimi Syzdykbekov Gabit Abdimazhitovich ise iki kentin birbirini daha yakından tanıması gerektiğini belirterek kültür, sanat, tanıtım ve ekonomi alanlarında ortak ekipler oluşturulmasını önerdi. Ayrıca önümüzdeki dönemde İzmir'i ziyaret etmeyi planladıklarını da açıkladı.

CANLI KENT YAŞAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Çimkent temasları kapsamında tarihi Citadel Eski Yerleşim Alanı'nı ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, Kazak basınına yaptığı değerlendirmede kente ilişkin ilk izlenimlerini paylaştı. Çimkent'e ilk kez geldiğini belirten Başkan Tugay; şehrin düzenli yapısı, yeşil alanları, geniş bulvarları ve sosyal yaşamından etkilendiğini ifade ederek, insanların spor yaptığı, vakit geçirdiği canlı kent yaşamının dikkat çekici olduğunu söyledi. Çimkent'in tarih boyunca İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olduğunu hatırlatarak, "İpek Yolu, İzmir'e kadar uzanır. Dün bizi birbirimize bağlayan bu kadim yolun, bugün ticaret, kültür, turizm ve dostluk köprüleriyle yeniden güçlenmesini istiyoruz" dedi. Heyet ayrıca kentte yer alan Japon Parkı'nı da ziyaret etti.

TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİ TÜRKİSTAN'DA TARIM VE KARDEŞLİK MESAJI

Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen Türkistan şehrini de ziyaret eden İzmir heyeti, Türkistan Bölgesi Akimi Nuralkhan Oralbayevich Kusherov ile bir araya geldi. Başkan Tugay, Kazakistan'ın son yıllardaki gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek ülkenin kalkınmasının Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu ifade etti. İzmir ile Kazakistan şehirleri arasında daha güçlü ilişkiler kurulmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Tugay; eğitim, kültür, turizm ve özellikle tarım alanlarında kapsamlı iş birlikleri geliştirilebileceğini söyledi.

Türkistan Bölgesi Akimi Nuralkhan Oralbayevich Kusherov ise Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dikkat çekerek özellikle tarım sektöründe İzmir ile güçlü iş birlikleri geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan İzmir'in bitkisel üretim, hayvancılık ve tarım makineleri sanayisindeki deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Tugay, şehirler arasında karşılıklı ziyaretlerin ve kurumsal ilişkilerin artırılması çağrısında bulundu.

HOCA AHMET YESEVİ TÜRBESİ’NE ZİYARET

Türkistan programı kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Türk dünyasının en önemli manevi merkezlerinden biri kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi de ziyaret edildi. Başkan Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, türbenin tarihi bölümlerini gezerek Türk devlet geleneği, Kazak hanlarının diplomatik kabul mekânları ve ortak tarihî mirasa ilişkin bilgi aldı.

SON DURAK BAŞKENT ASTANA’DA DİPLOMASİ VE İŞ DÜNYASI TEMASLARI

Kazakistan çalışma ziyaretinin son durağı ülkenin başkenti Astana olacak. Başkan Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti, T.C. Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türkiye-Kazakistan ilişkileri ile yeni iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca heyet, Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TÜKİB) Astana Ofisinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek İzmir ile Kazakistan arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelini değerlendirecek.