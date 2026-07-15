Cemil Tugay Tire’de vatandaşlar, üreticiler ve esnafla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire’de esnaf, üretici, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya geldi. İlçede devam eden yatırımları yerinde inceleyen Başkan Tugay, tarımdan altyapıya, sosyal desteklerden itfaiye yatırımlarına kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Tugay’a Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Görkem Çolak, Hidayet Petin de eşlik etti. İlk olarak Türkiye’nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Pazarı’nı gezen Tugay, esnafla sohbet etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Program kapsamında Necippaşa Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Başkan Tugay, 3 bini nadir eser olmak üzere yaklaşık 5 bin yazma eserin bulunduğu Türkiye’nin en eski yazma eser kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphane sorumlusu Ahmet Kılıç’tan bilgi alan Tugay, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

“KARARLIYIZ”

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ile yönetim kurulu üyelerini de ziyaret ederek Tire’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in her köşesine eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Yapımı süren ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Tugay, “Yapmak istediğimiz çok sayıda çalışma var. Önceliklerimizi doğru belirleyerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını istiyoruz. Bazı yatırımlar zaman alıyor ancak kararlıyız. Kırsal bölgelerimizin de kent merkezimizin de ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“ÜRETİCİNİN EMEĞİ GERÇEK DEĞERİNİ BULMALI”

İzmir’in tarım ve hayvancılık açısından Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlattı. Bölgenin sahip olduğu üretim potansiyelinin doğru planlanması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, üretimin yanı sıra markalaşma ve pazarlamanın da büyük önem taşıdığını söyledi. Tugay, “Bölgemizde herkesin kolay kolay ulaşamayacağı kalitede ürünler yetişiyor. Ancak üreticimiz zaman zaman emeğinin karşılığını alamıyor. Daha kaliteli ve sağlıklı üretim için birlikte çalışmamız gerekiyor. Zeytinden üzüme, kestaneden incire kadar her ürünümüz çok kıymetli. Türkiye’nin en kaliteli kestanesi ve inciri bu bölgede yetişiyor. Küçük Menderes Havzası yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor. Böylesine güçlü bir üretim potansiyelinin doğru desteklenmesi gerekiyor. Biz her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

YERELDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kısıtlı bütçeye rağmen ilçeye yatırım yapmak için çalıştıklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin önemine dikkat çekti. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ise ilçenin Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek Başkan Tugay’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Mahalle muhtarları da Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle üreticilere yönelik paketleme tesisi yatırımının önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

300 MİLYON LİRALIK YATIRIM SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da ziyaret etti. Oda Başkanı Ümit Ünalmış ile yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Tugay ardından restore edilerek Tire Belediyesi’ne tahsis edilen mezbaha ile ilçe otogarına gitti. Tugay, İZSU’nun altyapı ve İZBETON’un üstyapı çalışmalarını da yerinde denetledi.

İZSU tarafından yürütülen yağmur suyu, atık su ve içme suyu altyapı yatırımları ile İZBETON’un üstyapı çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde Tire’deki yatırım büyüklüğü yaklaşık 300 milyon liraya ulaşıyor.

Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılıyor, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebekeleri yenileniyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt serimi ve üstyapı düzenlemeleri eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 6,3 kilometre yağmur suyu hattı, 1,7 kilometre atık su hattı tamamlanırken, Başköy Mahallesi’nin atık su terfi hattı da yenilendi. Çalışmaların ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.

ULAŞIMDAN SOSYAL DESTEKLERE KADAR KAPSAMLI HİZMET

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire’de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla bugüne kadar 28 bin 537 ton sıcak asfalt serimi, 92 bin metrekarenin üzerinde sathi kaplama, 27 bin metrekarenin üzerinde parke tamiri ve 4 bin 470 metre bordür imalatı gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerde menfez çalışmaları tamamlanırken trafik güvenliğini artıracak düzenlemeler de hayata geçirildi.

Sosyal belediyecilik kapsamında ise ihtiyaç sahibi ailelere gıda, süt, nakdi yardım, sıcak yemek, emeklilere kira ve fatura desteği, öğrencilere eğitim yardımı ve engelli bireylere medikal malzeme desteği sağlanıyor.

ÜRETİCİYE GÜÇLÜ DESTEK

Kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Tire’de üreticilere 15 bin 670 meyve ve zeytin fidanı, 4 bin 350 ekşilik böceği tuzağı ve 350 buzağı destek paketi dağıtıldı. Sulama altyapısını güçlendiren projeler hayata geçirilirken üreticilere toprak analizleriyle teknik destek de verildi.

İTFAİYE YATIRIMI DA İNCELENDİ

Başkan Tugay, ziyaret programının son bölümünde Tire İtfaiye Grubu’nda görev yapan personelle buluştu. İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman’ın da katıldığı ziyarette yapımı süren Tire Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İstasyonu incelendi.