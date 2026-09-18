Çeşme Belediyesi'nden minik öğrencilere “Okula Hoş Geldin” desteği

Çeşme Belediyesi, çocukların eğitim hayatındaki ilk adımlarına destek olmak amacıyla ilçe genelinde ilkokula başlayan öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini hayata geçirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Okula Hoş Geldin” paketleri okullara ulaştırılarak öğrencilere dağıtıldı.

Her öğrenci için hazırlanan paketlerde defter, boya kalemleri, kuru boya, keçeli kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, çizim şablonu, pastel boya ve boyama kitapları gibi eğitim materyalleri yer aldı.

DENİZLİ, ÇOCUKLARIN OKUL HEYECANINA ORTAK OLDU

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulunu ziyaret ederek ilkokula başlayan çocuklarla bir araya geldi. Öğrencilere “Okula Hoş Geldin” paketlerini armağan eden Denizli, çocuklarla sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

Başkan Denizli, “Her birinizin gözlerindeki merak ve öğrenme isteği, geleceğimiz için en büyük umut kaynağı. Bu yıl yeni bilgilerle tanışacağınız, arkadaşlıklar kuracağınız ve kendinizi daha da geliştireceğiniz bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu süreçte öğretmenleriniz, aileleriniz ve bizler sizi desteklemek için hep yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Denizli, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

“İlk kez okula başlayan çocuklarımıza ‘Okula Hoş Geldin’ paketlerimizi armağan ettik. Yeni başlangıçların, güzel arkadaşlıkların ve başarılarla dolu bir eğitim yolculuğunun ilk adımı olsun. Yolunuz açık, neşeniz hep bol olsun çocuklar.”