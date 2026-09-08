Çeşme Belediyesi'nden yeni sosyal destek projeleri

Çeşme Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Bir aylık aranın ardından yapılan toplantıda, yaz sezonu değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar ve sosyal destek projeleri de ele alındı.

Toplantının gündeminde, 13 meclis üyesinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesi nedeniyle ihtisas komisyonlarının yeniden belirlenmesi yer aldı. Yeni dönemde komisyonların daha aktif ve işlevsel çalışması gerektiğini vurgulayan Başkan Denizli, tüm siyasi temsilcilerden komisyon çalışmaları kapsamında bir araya gelerek proje ve öneriler geliştirmelerini istedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN İKİ ÖNEMLİ ADIM

Meclis toplantısında sokak hayvanlarına yönelik iki önemli çalışma için de ilk adımlar atıldı. Çeşme Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında Mama Üretim Makine Parkuru Projesi kapsamında iş birliği yapılması ve hibe/destek başvurusunda bulunulmasına ilişkin gündem maddesi kabul edildi. Ayrıca Çeşme Belediyesi ile Bridge To Türkiye Fund arasında Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımına ilişkin iş birliği yapılması konusunda Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye yetki verildi.

Başkan Denizli, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin kapsamına ilişkin Meclis üyelerine bilgi verdi. Projenin yapım sürecinin bağışçı kurum tarafından yürütüleceğini belirten Denizli, belediyeye herhangi bir bağış aktarılmayacağını, projenin tamamlanmasının ardından hastane, barınma alanları, padoklar ve yeşil alanların anahtar teslim olarak belediyeye devredileceğini ifade etti. Denizli, proje kapsamında mimari ve teknik çizimlerin tamamlandığını belirterek, kamuoyunun proje hakkında detaylı biçimde bilgilendirileceğini söyledi.

YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Mecliste ilçede yaşayan yaş almış vatandaşların aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla “Ege Üçüncü Yaş Üniversitesi” modeli için de önemli bir adım atıldı.

Çeşme Belediyesi ile Ege Geriatri Derneği arasında iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye yetki verildi. Hayat boyu öğrenme yaklaşımını esas alan proje ile yaş almış vatandaşların sosyal, kültürel ve akademik yaşamın içerisinde daha aktif şekilde yer almaları hedefleniyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise gençlere yönelik eğitim desteği oldu. Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere eğitim desteği verilmesi konusunda karar alındı.

“BAŞARILI BİR YAZ SEZONU GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Toplantının açılışında yaz sezonunu da değerlendiren Başkan Lâl Denizli, ekonomik koşulların özellikle esnaf açısından zorlayıcı olduğunu belirtti. Çeşme’deki otel doluluklarının ise olumlu bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Denizli, sezon boyunca esnaftan hem olumlu hem de olumsuz geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Çeşme’nin yaz sezonundaki performansını veriler üzerinden değerlendireceklerini belirten Denizli, Çeşme Çözüm Merkezi’ne gelen başvuruların haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan verilerinin inceleneceğini ve ekim ayında meclis üyeleriyle paylaşılacağını söyledi.

Yılbaşı ve sömestr dönemlerinin Çeşme turizmi açısından önemli bir hareketlilik yarattığına da dikkat çeken Denizli, önümüzdeki dönemde esnafın kış sezonundaki hareketliliğini artıracak yeni önerilere açık olduklarını ifade etti. Toplantı, gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.