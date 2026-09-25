Çeşme’de Big Fish zamanı

Türkiye ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden sporcuları bir araya getiren Uluslararası Big Fish Türkiye başladı. 2007 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun ilk iki günü kayıt ve hazırlıklarla geçerken, turnuvanın yarış etabı 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Eski milli sporcu Ertuğrul İçingir’in baş hakemliğinde yapılacak yarışlarda tekneler açık denize çıkarak iki gün boyunca mücadele edecek. Yarışların ardından yakalanan balıklar tartılacak, hakem değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren sporcular belirlenecek.

YAKALA-BIRAK-YAŞAT

Turnuvanın temel yaklaşımını bu yıl da “Yakala-Bırak-Yaşat” ilkesi oluşturuyor. Sportif balıkçılıkla deniz yaşamının korunmasını birlikte ele alan organizasyonda, yalnızca ihtiyaç kadar balığın tutulması, diğer balıkların ise uygun koşullarda yeniden denize bırakılması teşvik ediliyor.

DENİZDE YARIŞ, KIYIDA GASTRONOMİ

Big Fish Türkiye 2026’nın gastronomi programı kapsamında şefler ve restoranlar, deniz ürünlerinden kahve ve kokteyllere uzanan farklı lezzetleri ziyaretçilerle buluşturacak. Bu yıl gastronomi programı aynı zamanda Celal Uysal ve Yeşim Kaya’nın ortak gastronomi yolculuğunun ilk etkinliğine de ev sahipliği yapacak. “Kalbim Ege’de Kaldı” konseptiyle hazırlanan programda Ege mutfağı, denizden sofraya uzanan farklı yorumlarla sunulacak. İkilinin önümüzdeki dönemde “Gastrodiplomasi” yaklaşımıyla Türk mutfağının farklı coğrafyalardaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor. Programın dikkat çeken etkinliklerinden biri ise Itsumi’nin kurucu şefi Japon Şef Shunichi Horikoshi’nin gerçekleştireceği “Maguro Kaitai Cutting Show” olacak. Geleneksel Japon tekniğiyle ton balığının parçalanacağı gösteri ziyaretçilerle buluşacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL PROGRAM

Gıda Mühendisi Kardelen Cançelik ve Şef Gökhan Altay, Mimas Bottarga ürünlerini merkeze alan imza lezzetleriyle programa katılacak. Şef Melih Berkay Gündüz sonbahar seçkisini, Şef Serkan Anavatan modern tekniklerle hazırladığı lezzetleri, Şef Aydın Demir ise Big Fish’in orkinos sunumunu konuklarla buluşturacak. Taylandlı Şef Khun Nuch’un Tay mutfağından örnekler sunacağı programda Şef Oğulcan Beyhan da “Prélude Iodé” ve kızarmış bütün levrek ile yer alacak. Şef Berkay Cen, Kaan Değer, Mithat Serçin ve Sekizdeyiz Bebek’ten Şef Erkin Gökbulut da etkinliğin gastronomi bölümüne katkı sunacak. Kahve deneyiminde Hakan İme, kokteyl buluşmalarında ise Fatih Akerdem ziyaretçilerle bir araya gelecek. Organizasyon kapsamında 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’de çocuklara yönelik özel bir etkinlik de gerçekleştirilecek. Program 22 çocukla sınırlı olacak.

DENİZİN İLHAM VERDİĞİ SANAT

Big Fish Türkiye bu yıl sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Sanatçı Sevinç Albayrak Uysal’ın deniz temalı eserleri organizasyon boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 26-27 Eylül tarihlerinde denizde sürecek yarışların yanı sıra marinada canlı müzik ve DJ performansları düzenlenecek. Turnuvanın finalinde yapılacak ödül töreninin ardından Fahri’nin Yeri şefleri hazırladıkları özel lezzetleri konuklara sunacak. Organizasyon Duygu Yıldırım’ın canlı performansıyla sona erecek.