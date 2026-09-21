Çeşme'de hem üretim hem eğlence: Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği

Çeşme Belediyesi tarafından yerel üretimi desteklemek, ilçeye özgü tarımsal değerleri korumak ve üreticilerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen "11. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği" tamamlandı. 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şenlik, iki gün boyunca üreticileri, uzmanları ve Çeşmelileri bir araya getirdi.

Şenliğin ilk gününde stantların açılışının ardından sübye ve sübyeli muhallebi yapım atölyesi gerçekleştirildi. “Tarım ve Çevre” başlıklı söyleşide akademisyenler, ziraat mühendisleri ve uzmanlar tarımsal üretimin geleceğini ele aldı. "Yuvamız Çeşme Süs Kabağı Boyama Atölyesi" çocukları buluştururken, Belediye Bandosu ve Çeşme Kent Enstitüsü’nün gösterileri programa renk kattı. Günün öne çıkan etkinliklerinden “En İyi Çeşme Kavunu Yarışması”nda ise üreticilerin yetiştirdiği ürünler yarıştı.

İkinci gün programında ise “Sakız Koyunu Yetiştiriciliği” söyleşisi düzenlenerek Sakız koyununun yetiştiriciliği ve bölgedeki üretimin sürdürülebilirliği konuşuldu. Çeşme Kent Enstitüsü folklor gösterisinin ardından “En İyi Sakız Koyunu Yarışması” gerçekleştirildi. Şenlik, dereceye giren üreticilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

DENİZLİ: EN BÜYÜK ALKIŞ ÜRETİCİLERİMİZE

Şenliğin açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Ovacık’ın tarımsal üretim kültürünü yaşatmasının Çeşme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, belediyenin yerel ürünleri korumaya ve üreticiyi desteklemeye yönelik çalışmalarını anlattı.

Çeşme’nin çok kıymetli yerel ürünlere sahip bereketli bir coğrafya olduğunu vurgulayan Başkan Denizli, belediyenin kendi tarlalarındaki üretiminin son iki yılda 3 bin 300 kilogramdan 4 bin 450 kilograma yükseldiğini, böylece yüzde 35 artış sağlandığını ifade etti. Denizli, Çeşme Kavunu’nda ise verimin 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarak iki katına ulaştığını söyledi.

Üreticilere verilen fide desteğine de değinen Denizli, “Üreticilerimize sağladığımız fide desteğini iki yılda 50 bin fideden 80 bin fideye yükselttik. Daha da artırmaya devam edeceğiz. Bu geleneksel şenliğimizi sürdürmemizin amacı da bu: Yerel ürünlerimize sahip çıkmak, onları geliştirmek ve ata tohumlarımızın unutulmadan sofralarda yer bulmasını sağlamak” dedi.

"SİZ OLMASANIZ TOPRAKLARIMIZ ÜRETİMSİZ KALIRDI"

Belediyenin kendi tarlalarında ata tohumlarıyla ve doğal yöntemlerle üretim gerçekleştirdiğini belirten Başkan Denizli, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü standında susamdan domatese, biberden kavuna ve soğana kadar belediye arazilerinde yetiştirilen ürünlerin sergilendiğini ifade etti.

Ovacık’ta tarımı yaşatmaya devam eden üreticilere teşekkür eden Denizli, “Tüm gelişmeye rağmen Ovacık’ta tarımı dimdik ayakta tutmaya çalışan değerli üreticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Siz olmasanız bugün topraklarımız üretimsiz kalır, betonlaşma baskısıyla karşı karşıya kalırdı. En büyük alkışı üreticilerimize armağan ediyorum” diye konuştu.

İki gün boyunca tarımın, yerel değerlerin ve üretici emeğinin merkezde olduğu şenlik, Çeşme’nin üretim kültürünü gelecek kuşaklara aktarma ve yerel üreticiyi destekleme mesajıyla tamamlandı.